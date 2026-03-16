浅黒い肌とたくましい顔立ち。

１２０キロ前後の細身の体で奮闘した若嶋津は華のある人気力士だった。

新弟子当時の体重は７８キロ。入門を勧誘した兄弟子の貴ノ花（元大関）が「針金みたいに細かった」と振り返るほどだった。しかし、猛稽古で強靱（きょうじん）な下半身を鍛え、素質を開花させた。

左四つからの寄り、上手投げを得意とする若嶋津が最も横綱に近づいたのが１９８４年。大阪での春場所、１４日目に横綱北の湖を堂々と寄り切って初優勝を決めた取組は後に「一番うれしかった」と懐かしむ思い出の白星だった。この年はさらに名古屋場所で１５戦全勝で２度目の賜杯を獲得。綱取り成就は目前だった。

ここで大きな波にのみ込まれた。蔵前国技館最後の場所となった次の秋場所、入幕２場所目の小錦が快進撃を遂げ、１２日目にハワイの巨漢に屈して連覇が遠のいた。最高位の夢は成し遂げられなかったが、ファンには鮮明な記憶を残した。

相撲協会で審判部長を務めていたとき、賜杯になかなか手が届かなかった同じ一門の稀勢の里（現・二所ノ関親方）に掛けていた言葉は今も印象に残る。

「もっと四股を踏まないと駄目。これじゃ横綱になれないぞ」。自身が苦い経験をしたからこそ、後輩に対する目は優しくも厳しかった。だから稀勢の里が横綱昇進を決めたときは「やっと上がってくれたね」と我がことのように喜んだ。

朝稽古取材などで部屋に伺うと、気さくにちゃんこの席に誘っていただき、昔の思い出を語ってくれた。人情味があり、親方衆だけでなく周囲の誰からも慕われた方だった。（編集委員 上村邦之）