猫も上り下りが辛いお年頃？ じいちゃんはしんみりするも、外で目撃した姿は…／ねことじいちゃん3(12)

猫も上り下りが辛いお年頃？ じいちゃんはしんみりするも、外で目撃した姿は…／ねことじいちゃん3(12)