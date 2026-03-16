【漢字クイズ】「万全を帰す」or「万全を期す」正解はどっち？意外と難しい...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「万全を帰す」or「万全を期す」正しいのは？

「帰」と「期」は紛らわしいですよね。 いったい「万全を帰す」or「万全を期す」では、どちらが正しいでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「万全を期（き）す」でした！ 「万全を期す」とは、失敗や手落ちがないよう、あらゆる面で完璧な準備や対策を整えることを意味する言葉のこと。 使い方としては、「万全を期して準備する」などのように使われることが多いです。 ちなみに「期する」には、「定める、期待する、約束する」などの意味がありますよ。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『実用日本語表現辞典』 文／Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部