「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉、女優の吉川愛がダブル主演する映画「鬼の花嫁」（２７日公開、池田千尋監督）の大ヒット祈願イベントが東京・神田明神で行われた。

クレハ氏の同名小説の実写化で、あやかしと人間が共存する世界が舞台の和風恋愛ファンタジー作品。永瀬はあやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じ、玲夜に見初められる柚子役を吉川が演じた。

１歳差の２人はこの日のイベントでも敬語を使わずに話すなどすっかり打ち解けている様子。池田監督によると「永瀬くんと愛ちゃんが最初は敬語だったんですけど、撮影の待ち時間でたまたま行ったサイゼリヤで食べたメニューが同じものを頼んでたみたいなので盛り上がっていた」。これに永瀬も「ほうれん草とベーコン。あれは本当にうまかった」と振り返った。 吉川は「しゃべる前は無口な方だと思っていたんですけど、しゃべってくれる人だったので良かったと思って…」とホッとした表情。永瀬も「俺も同じ印象でしたね。本当にあんましゃべらないタイプかなと思ってたら、本当にピッチピチのギャルで。本当にマインドがすごい明るくて」と吉川のパワーに圧倒された様子だった。