ＷＢＣ侍ジャパンが準々決勝で敗退した翌日、準決勝から観戦予定だった芸人が痛恨のマイアミ到着を伝えた。

「ぺっこり８８ 侍ＪＡＰＡＮの皆さん熱闘お疲れ様でした次の大会またお願いします」と記し、飯尾和樹がトランクケースを持って雨のマイアミに降り立った写真をアップ。

準々決勝を現地観戦した出川哲朗と中岡創一が、飯尾は準決勝から観戦予定と伝えていた。

飯尾は「飯尾家長男は熱闘の１７時間後に出川さん中岡達が待つマイアミに到着」「観たかった日本ｖｓベネズエラ」と記している。

「Ｙｏｕは何しにマイアミへ ほんと飯尾さん、ＷＢＣの結果で凹んでるときに笑いをありがとう」「えっ あっ そうか 納得 そういう方達も居るんだ」「こちら日本、日本に侍ジャパン到着しましたｗｗｗ」「他の試合とか見て、楽しい休暇をお過ごし下さいな」「芸人としては１００点満点のタイミングですねｗ」「何故か昨日の悔しさが和らいだ」「普通の旅行になってしまった、さすが過ぎる飯尾さん」との投稿が集まっている。