スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が15日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。WBCでの侍ジャパンの活躍を振り返った。

この日は「侍ジャパンAWARD」と題し、赤星氏が名場面や活躍が光った選手を紹介。「BESTプレー賞」には、好守でチームを救った周東佑京外野手を選出した。

1次リーグ韓国戦で8回に代走で出場し、9回センター守備に就いた周東。フェンス直撃の特大フライを大ジャンプで見事にキャッチした。

赤星氏はこれを「いくら周東選手とはいえ、守備に初めて就いて、あの打球」と本来なら特大ヒットだったであろう打球だったと説明。

「凄いなと思ったのは、打球に合わせて跳んでないんですよね。先にフェンスの方行ってるんですよ。先に下がってたからこそ最後ジャンプして合わすことができた」と解説。「外野手をやる上では絶対に参考にしなければいけないプレーだと思う」と絶賛した。

続けて「ただあの打球とポジショニングから考えたら、周東選手の足がないと先にフェンスに着くのは無理だったかなって」と持ち前の足の速さがあってこそのプレーだったとし「得意の走塁の部分だけじゃなく、守備の部分、打つ方でも、やっぱ周東選手の存在って凄く大きいなと改めて感じさせてもらった」とべた褒めだった。