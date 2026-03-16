タレント・藤崎奈々子（４８）が食生活について、「好きなだけ食べ」て週１回ピラティスをする程度、と明かしている。

年末にインフルエンザにかかったという藤崎は１５日付のＳＮＳで、「復活してからは辛かったんだから好きなものを好きなだけ食べよう！と思って お正月あたりからラーメン、お餅、ご飯粒、豚カツ、唐揚げなどなど心の赴くまま食べまくった結果… 体重減ってた！！笑笑（５．６００ｇほどだけど） しかも最近会う人会う人に『痩せた？』と言われる」と明かし、「ほぼ５０歳に近い年齢でこれほど自由に食べて体重減るなんて奇跡のよう ちなみに運動は週一のピラティスのみ」と説明し、引き締まった腹筋を公開した。

ストーリーズでは「１６２ｃｍの体重」として、『４８・２ｋｇ』を示す体重計の写真をアップ。「好きなだけ食べててこれならいいかなー モデルさんじゃないしね」とつづっている。

藤崎は令和初日の２０１９年５月１日に交際１０年以上だった一般男性と結婚。海に近い千葉のセレブ豪邸と東京の家を行ったり来たりする生活を送っている。