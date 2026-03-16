King＆Prince永瀬廉（27）と吉川愛（26）が16日、東京・神田明神で行われたダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントと完成披露試写会にに出席。初共演で、互いに無口だと思い込み最初は敬語を使っていたが、イタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」で、同じほうれん草とベーコンのソテーを食べて意気投合し、今や敬語を使う気は「0」（吉川）の関係になったと明かした。

永瀬は壇上でファンを前に、吉川に「何歳？ 何年生まれ？」と尋ねた。「99年」と返ってくると「俺、1こ上ですね」と口にした。吉川が「でも、敬語は使わないですけど」と答えると、場内に笑いが起きた。池田千尋監督が「撮影の待ち時間は敬語…たまたまサイゼリヤで同じものを食べたと言ったあたりから仲良くなった」と明かすと、永瀬は「ほうれん草とベーコンね…マジでうまかった。小さいところで縮まった。敬語を使う気がなくなった」と振り返った。

吉川は「無口だと思ったら、しゃべってくれた。良かった。無口の方は、難しいんですけど…良かった」と笑みを浮かべた。永瀬も「同じ印象でした。あまり、しゃべらない印象かと思ったら、ピッチピッチのギャルで現場を明るく照らしてくれる」と吉川をたたえた。伊藤健太郎（28）と片岡凜（22）も出席。