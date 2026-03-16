新潟市で30年以上前から道路の立体化の計画が進んでいる新潟バイパスと中心部を結ぶ「万代島ルート線」。



その一部、栗ノ木バイパスで16日、橋げたを設置する工事が始まりました。



【記者リポート】

「きょうから始まった橋げたの設置。現在も着々と作業が進められています」



橋げたの設置が始まったのは新潟バイパスから新潟市の中心部へつながる栗ノ木バイパスです。





混雑緩和や交通事故の減少を目指し、国が道路の高架化の計画を進める「万代島ルート線」の一部です。30年以上前に策定された「万代島ルート線」の計画。新潟バイパスの紫竹山インターチェンジから柳都大橋に接続する立体道路の整備を目指しています。全ての道路の高架化が完了すれば新潟バイパスから新潟市の中心部まで信号なしで移動できるようになります。現在、高架化の工事が進められているのが栗ノ木道路・紫竹山道路エリア。橋げたの設置工事が始まったのはその栗ノ木道路の一部です。その橋げた……長さ13メートルで重さは6トンにものぼります。クレーンで吊り上げ慎重に設置していきます。16日は6本の橋げたが設置されました。今回の工事では167メートルにわたる範囲で橋げたの設置が予定されていて5月末までに設置が完了する予定だということです。【新潟国道事務所 岩崎誠 事業対策官】「本日から高架の架設が現場のほうで始まりましていよいよこの風景も変わってくるかなと」気になる「万代島ルート線」開通の見通しについては……【新潟国道事務所 岩崎誠 事業対策官】「まだ全部の工事が発注になっているわけではございませんので完成の見通しまではまだたっていない状況ですけれども事業自体は少しずつ着実に進んでいる」工事は今後も少しずつ進められ、ことし秋ごろからは笹出線に通じる笹越橋交差点の周辺で橋げたの設置工事が始まる予定です。