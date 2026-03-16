３人制プロバスケットボール女子ＦＬＯＷＬＩＳＨＧＵＮＭＡの代表などが、スポーツの指導方法などについて前橋市内で講演しました。

この講演会は、スポーツ業界で結果を出している指導法を知ってもらおうと、群馬弁護士会が開いたものです。

女子３人制プロバスケットボールの日本選手権で、先月優勝した「ＦＬＯＷＬＩＳＨＧＵＮＭＡ」代表の花野文昭さんと、このチームと連携し、去年、県大会四冠を達成した高崎商業高校女子バスケットボール部監督の長竹潤さんを招き、「地域アマチュアスポーツとの連携から世界へ」をテーマに講演を行いました。

花野さんは３人制バスケの基本的なルールを説明した上で、試合中はコーチングが禁止されていて、このルールが「選手たちのバスケットボールの知識を深めるのに役立つ」と話しました。

そして、指導する際は「説得ではなく、選手に納得してもらうことが大切だ」と伝えました。

一方、長竹さんは顧問が１人の部活が多く、問題が起きた際、個人の責任にされてしまうことなど多くの指導者が現場で直面している課題について説明し、自身の指導経験を交えながら、選手の主体性を育む指導や、外部と連携した指導の大切さについて話しました。

この後、弁護士やＦＬＯＷＬＩＳＨＧＵＮＭＡの選手も交えたパネルディスカッションも行われ、会場のほか、オンラインで参加した弁護士やスポーツ関係者などおよそ４０人がスポーツの指導方法などについて理解を深めていました。