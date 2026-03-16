中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇を受け、県内でもガソリン価格が高騰しています。

事業者からは、「いつまで続くのか」と事態の沈静化を求める声があがっています。

「こちらのスタンドでは、４日前に１リットル当たり２８円の値上げに踏み切りました。石油備蓄の放出と補助金で安定供給の実現が期待されます。」（リポート）

藤岡市上大塚にある清水石油では今月１２日、レギュラーガソリンの１リットル当たりの価格を１５５円から１８３円へ。２８円値上げしました。

値上げの前日となった今月１１日、駆け込み需要で普段、約３００台のところが、この日は２倍近くの５６０台の給油があったといいます

「ここまでの値上げは初めて。値上げの後も、安定供給への不安から、客足が遠のくことはない。入れられるときに入れたいということでは」（清水石油・清水一憲専務）

「値上げは痛い。でも車は足だから、給油しないわけにはいかない」（客）

政府は供給の不安を解消するため、１６日に石油の民間備蓄１５日分を放出しました。

備蓄の放出は、２０２２年のウクライナ侵攻以来４年ぶりです。

今月下旬からは、国が保管する１か月分も放出する予定で、現場からは安定供給に向けて期待と不安の声が上がっています。

安定供給につながってほしいけど、輸入の見通し立たないからいつまでも続くのか政府はガソリン価格を全国平均で、１リットル当たり１７０円に抑えたい考えで、今月１９日の出荷分から元売り会社への補助金を再開します。

価格に反映される時期は在庫や仕入れ状況により変動し、再開後、１、２週間かかる見込みです。