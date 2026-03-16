静岡県御前崎市の浜岡原発のデータ不正問題をめぐり3月16日に開かれた御前崎市議会の特別委員会で、中部電力が市議会からの申し入れについて状況を報告しました。原子力部門の御前崎市内への設置について、中電は引き続き検討していくとしました。

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御前崎市議会の原子力対策特別委員会では、再稼働をめぐるデータ不正問題を受けて中部電力側に、市民説明会の開催や、発電所の総点検など4項目を申し入れています。

16日に開かれた委員会では、中電側がその進捗状況について説明しました。市議会側が強く求めた中電の原子力部門の機能を本店から御前崎市内に移すことについては。

＜中部電力浜岡地域事務所 松井剛士総括・広報グループ長＞

「こちらにつきましては、現在検討を進めているところでございます」

中電側は現在も続く原子力規制庁による検査や第三者委員会の調査などを理由に、「検討する」という回答に留めました。

＜御前崎市議＞

「なにかにつけて第三者委員会ということがでてくる。そっちに逃げているんじゃないかというイメージを持っている。できることは早急にやる」

これに対し、中電側は引き続き検討を続けていくとし、御前崎市議会が求める2026年9月末をめどに方針をまとめると見通しです。