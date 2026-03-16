番手ごとに最適な抜けのソール！プロギア『PRGR 01/02』アイアンと『0 TOUR』ウェッジが4月17日デビュー
プロギアから、新作アイアン＆ウェッジのアナウンス。「PRGR IRONsの『01』、『02』アイアン、『0ツアーウェッジ』が3年ぶりにモデルチェンジし４月17日から発売します」と、同社広報。『01』のカスタムオーダー品には100yd前後をアイアン顔で狙える『GW』も用意する。
【画像】1mmコンパクトで、ストレートフェースになった『01』アイアンの顔
「（01と02は）多くのゴルファーが下番手になるほどダウンブローが強まりロフトが立った状態でインパクトしている点に着目し、番手ごとにソールのリーディング側の削り幅をフローさせる『ハーフムーンソールデザイン』を新たに採用しました。レベルブローに近いロング番手は削り幅を小さく抑え、対照的にダウンブローが強まるショート番手は大きくすることで、全番手でリーディングエッジが刺さりにくく、かつ抜けの良い、安定したボールコンタクトが可能となっています」（同）
一枚ものの軟鉄（S20C）鍛造である『01』は、従来よりヘッド長が1mmコンパクトになり、FPが増えてよりストレートフェースで精悍な顔つきに変更。「多くのプロ・上級者のアイアン全番手の打点・スイング軌道・インパクトヘッド挙動を解析し、打点（ややヒール寄り）に重心を合わせるとともに肉厚を厚くして打感を向上しております」とのこと。
また、軟鉄鍛造ボディにクロモリフェースの『02』も、前作よりオフセットを減らして構えやすさを向上。フェースの板材の厚みを上部から下部にかけて厚くして低重心と打感の良さを両立し、ソールの抜けだけでなは、番手毎に最適な重心設計を施した。また、ウェッジも半円状の削りが施されている。
「0ツアーウェッジも谷原プロが使っていたモデルをベースにコンパクトなサイズで半月状に削りを入れたソールデザイン。現行同様、フェース面に縦マイクロミーリング加工を施し、ウェットコンディションでも安定したスピン性能を発揮するのが特長で、58度と60度にはワイドソール（W）モデルをラインアップに加え、こちらはフルスコアラインになっています」（同） 7Iロフトは『01』が32度で『02』が30度。PWロフトは『01』が46度で『02』が44度で、いずれもスチールシャフト装着の6I〜PWの5本セットが税込132,000円。また『0ツアーウェッジ』は48度から2度ピッチで60度まで用意し、税込26,400円〜となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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一枚ものの軟鉄（S20C）鍛造である『01』は、従来よりヘッド長が1mmコンパクトになり、FPが増えてよりストレートフェースで精悍な顔つきに変更。「多くのプロ・上級者のアイアン全番手の打点・スイング軌道・インパクトヘッド挙動を解析し、打点（ややヒール寄り）に重心を合わせるとともに肉厚を厚くして打感を向上しております」とのこと。
また、軟鉄鍛造ボディにクロモリフェースの『02』も、前作よりオフセットを減らして構えやすさを向上。フェースの板材の厚みを上部から下部にかけて厚くして低重心と打感の良さを両立し、ソールの抜けだけでなは、番手毎に最適な重心設計を施した。また、ウェッジも半円状の削りが施されている。
「0ツアーウェッジも谷原プロが使っていたモデルをベースにコンパクトなサイズで半月状に削りを入れたソールデザイン。現行同様、フェース面に縦マイクロミーリング加工を施し、ウェットコンディションでも安定したスピン性能を発揮するのが特長で、58度と60度にはワイドソール（W）モデルをラインアップに加え、こちらはフルスコアラインになっています」（同） 7Iロフトは『01』が32度で『02』が30度。PWロフトは『01』が46度で『02』が44度で、いずれもスチールシャフト装着の6I〜PWの5本セットが税込132,000円。また『0ツアーウェッジ』は48度から2度ピッチで60度まで用意し、税込26,400円〜となる。
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