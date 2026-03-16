『ばけばけ』スピンオフドラマ決定 主人公はサワとウメ、さらに“怪しげ”新キャスト 錦織（吉沢亮）も登場へ【予定一覧】
NHK大阪放送局は16日、連続テレビ小説『ばけばけ』のスピンオフドラマ2作品を、3月30日から4夜連続で放送すると発表した。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。
【場面カット】新キャストも登場 『ばけばけ』スピンオフドラマ
スピンオフドラマでは、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語を描く。また、高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウらのスペシャルインタビューも放送する。
■『ばけばけ』スピンオフドラマ
『オサワ、スイーッチョン。』
トキとヘブンが熊本に行ったその後の、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の物語。ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方に悩んでいた。そんなサワに声をかけたのは、庄田。でも、二人の間には微妙な空気が…これで本当に結婚するの？二人の関係を見かねた錦織（吉沢亮）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も動き出して事態は思わぬ展開に!?
【出演】円井わん 濱正悟／柄本時生 野内まる 河井青葉 重岡漠 吉田庸／吉沢亮 ほか
【作】大池容子
【脚本監修】ふじきみつ彦
『オウメサン、オカミ、シマス。』（全国放送）
松江新報で「ヘブンさん日録」が大盛り上がりしていた頃のお話。いつも通りの日常を送っていた花田旅館のウメ（野内まる）。しかし、女将のツル（池谷のぶえ）がギックリ腰に。さらに、主人の平太も外出中。そんなこんなで、ウメが一日女将に！？そんな日に限ってトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の密着取材に梶谷（岩崎う大）が現れ、怪しげな夫婦・誠（葉山奨之）と紬（山谷花純）も来客。がんばれ、一日女将ウメ!!
【出演】野内まる／岩崎う大 葉山奨之 山谷花純／高石あかり トミー・バストウ／池谷のぶえ ほか
【作】大池容子
【脚本監修】ふじきみつ彦
放送予定
3月30日（月）総合 午後11時00分〜11時25分
『オサワ、スイーッチョン。』前編／スペシャルインタビュー高石あかり
3月31日（火）総合 午後11時00分〜11時25分
『オサワ、スイーッチョン。』後編／スペシャルインタビュー トミー・バストウ
4月1日（水）総合 午後11時00分〜11時25分
『オウメサン、オカミ、シマス。』前編／スペシャルトーク（1）円井わん・濱正悟・野内まる
4月2日（木）総合 午後11時00分〜11時25分
『オウメサン、オカミ、シマス。』後編／スペシャルトーク（2）円井わん・濱正悟・野内まる
【場面カット】新キャストも登場 『ばけばけ』スピンオフドラマ
スピンオフドラマでは、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語を描く。また、高石あかり（※高＝はしごだか）、トミー・バストウらのスペシャルインタビューも放送する。
『オサワ、スイーッチョン。』
トキとヘブンが熊本に行ったその後の、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の物語。ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方に悩んでいた。そんなサワに声をかけたのは、庄田。でも、二人の間には微妙な空気が…これで本当に結婚するの？二人の関係を見かねた錦織（吉沢亮）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も動き出して事態は思わぬ展開に!?
【出演】円井わん 濱正悟／柄本時生 野内まる 河井青葉 重岡漠 吉田庸／吉沢亮 ほか
【作】大池容子
【脚本監修】ふじきみつ彦
『オウメサン、オカミ、シマス。』（全国放送）
松江新報で「ヘブンさん日録」が大盛り上がりしていた頃のお話。いつも通りの日常を送っていた花田旅館のウメ（野内まる）。しかし、女将のツル（池谷のぶえ）がギックリ腰に。さらに、主人の平太も外出中。そんなこんなで、ウメが一日女将に！？そんな日に限ってトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の密着取材に梶谷（岩崎う大）が現れ、怪しげな夫婦・誠（葉山奨之）と紬（山谷花純）も来客。がんばれ、一日女将ウメ!!
【出演】野内まる／岩崎う大 葉山奨之 山谷花純／高石あかり トミー・バストウ／池谷のぶえ ほか
【作】大池容子
【脚本監修】ふじきみつ彦
放送予定
3月30日（月）総合 午後11時00分〜11時25分
『オサワ、スイーッチョン。』前編／スペシャルインタビュー高石あかり
3月31日（火）総合 午後11時00分〜11時25分
『オサワ、スイーッチョン。』後編／スペシャルインタビュー トミー・バストウ
4月1日（水）総合 午後11時00分〜11時25分
『オウメサン、オカミ、シマス。』前編／スペシャルトーク（1）円井わん・濱正悟・野内まる
4月2日（木）総合 午後11時00分〜11時25分
『オウメサン、オカミ、シマス。』後編／スペシャルトーク（2）円井わん・濱正悟・野内まる