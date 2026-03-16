「アニサマ2026開催発表会」登壇アーティストが決定！
昨年、節目である20回を迎えた世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live」。今年のアニサマは7月10日(金)から12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される。
そのキックオフイベントとなる開催発表会の登壇ゲストとしてangela、鈴木このみ、スフィアの豪華アーティストを迎え、今年のアニサマのテーマ、出演アーティスト第1弾発表、先行チケット、公式グッズなどの最速情報をお届けする。
さらには、当日発表される第1弾アーティストの中から、3組のアーティストがサプライズゲストとして登場決定！
開催発表会の模様は3月22日(日)の13時よりニコニコ生放送、YouTube Liveにて生配信される。
●イベント情報
アニサマ2026開催発表会
3/22(日)13:00開始
登壇者：angela/鈴木このみ/スフィア/サプライズゲスト3組
MC：冨田明宏
配信：ニコニコ生放送
https://live.nicovideo.jp/watch/lv349977226
©Animelo Summer Live 2026
関連リンク
「Animelo Summer Live」公式サイト
https://anisama.tv/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優