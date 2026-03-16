「アニサマ2026開催発表会」登壇アーティストが決定！

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昨年、節目である20回を迎えた世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live」。今年のアニサマは7月10日(金)から12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される。

そのキックオフイベントとなる開催発表会の登壇ゲストとしてangela、鈴木このみ、スフィアの豪華アーティストを迎え、今年のアニサマのテーマ、出演アーティスト第1弾発表、先行チケット、公式グッズなどの最速情報をお届けする。

さらには、当日発表される第1弾アーティストの中から、3組のアーティストがサプライズゲストとして登場決定！

開催発表会の模様は3月22日(日)の13時よりニコニコ生放送、YouTube Liveにて生配信される。

●イベント情報

アニサマ2026開催発表会

3/22(日)13:00開始

登壇者：angela/鈴木このみ/スフィア/サプライズゲスト3組

MC：冨田明宏

配信：ニコニコ生放送

https://live.nicovideo.jp/watch/lv349977226

©Animelo Summer Live 2026

関連リンク

「Animelo Summer Live」公式サイト

https://anisama.tv/