timelesz新アルバム「MOMENTUM」特典内容詳細発表 リード曲「GOOD TOGETHER」MV公開記念生配信も決定
【モデルプレス＝2026/03/16】timelesz（タイムレス）が、4月29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）より、3形態同時予約購入特典の詳細が発表された。
【写真】timelesz、パジャマ姿で眠る貴重ショット
3大ストリーミング映像の1つ目は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。2025年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームによるメンタル王決定戦シリーズの第2弾バラエティ映像。今年は誰がメンタル王に輝くのか？いつも通り本気の勝負を展開するtimeleszに注目だ。2つ目はtimelesz初のユニット企画曲3曲のドキュメント映像「EACH MOMENT -『ユニット曲』制作ドキュメンタリー -」。この3曲はNetflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。それぞれの作品に込めた各ユニットの想いをより深く知ることができる映像だ。3つ目は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした「『あくび』Music Video メンバーソロ ver. (short size)× 8種」。普段あまり見せない表情を覗き見られるような各メンバーの距離感の近い映像を堪能できる内容になっている。
さらに、“MOMENTUMトレーディングカード8枚セット”のサンプル画像も公開。今回の絵柄は、商品に封入されるトレカとは異なる衣装のショットから、メンバー全員で最終的に8人分をセレクトしたスペシャル企画で決定。写真をセレクトした模様は後日SNS等で公開される予定となっている。また、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤それぞれの封入特典のトレーディングカードのサンプル画像も公開。それぞれ作品の撮影シーンを切り取った写真が使用されており、作品の世界観を感じられる特典となる。
そして、3月21日夜にYouTubeにてプレミア公開される「GOOD TOGETHER」Music Videoに先駆け、メンバーによるオフィシャルYouTubeとInstagramでの生配信も決定。20時頃から予定されている。2025年の同日に新体制初の作品「Rock this Party」のMV公開かつ生配信が行われており、ちょうど1年後であるこの日もファンにとって特別な1日となりそうだ。（modelpress編集部）
［CD＋Blu-ray］［CD＋DVD］ ※三方背スリーブ仕様
■CD：13曲（共通）
1.GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3.Believers
4.Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7.Mighty Beast
8.柔な理性
9.No Doubt ！
10.Funny or Fake
11.レシピ
12.君の傘
13.4分間だけ時間をください
■Blu-ray／DVD
・「GOOD TOGETHER」Music Video
・「4分間だけ時間をください」Music Video
・Making of Lead Tracks
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックA
・オリジナルトレーディングカードA（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMステッカーシートver. A（A4サイズ）
［CD＋Blu-ray］［CD＋DVD］※三方背スリーブ仕様
■CD：13曲（共通）
1. GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3.Believers
4.Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7. Mighty Beast
8.柔な理性
9.No Doubt ！
10. Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13.4分間だけ時間をください
■Blu-ray／DVD
・「No Map Just Vibes」Music Video ［松島聡・橋本将生・猪俣周杜］
・「We’re on the Top」Music Video ［佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝］
・「half ＆ half」Music Video ［菊池風磨・寺西拓人］
・「あくび」Music Video ※8人によるグループ曲
・「timeleszのスポーツテスト2026〜勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！〜」
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックB
・オリジナルトレーディングカードB（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMステッカーシートver. B（A4サイズ）
［2CD］
■CD：13曲（共通）
1. GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3. Believers
4. Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7. Mighty Beast
8. 柔な理性
9. No Doubt！
10.Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13.4分間だけ時間をください
■CD：DISC2
1. No Map Just Vibes ［松島聡・橋本将生・猪俣周杜］
2. We’re on the Top ［佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝］
3.half ＆ half ［菊池風磨・寺西拓人］
4.あくび ※8人によるグループ曲
■封入特典
・32P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードC（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種 ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMソロクリアカードシート（B5サイズ）
3大ストリーミング映像視聴可能なシリアルコードとトレーディングカード8枚セットプレゼント
■ストリーミング映像視聴用シリアルコード
ストリーミング映像内容：
1.今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜
2.EACH MOMENT -「ユニット曲」制作ドキュメンタリー-
3.「あくび」Music Video メンバーソロ ver.（short size）× 8種
■グッズ
MOMENTUMトレーディングカードセット（ソロ絵柄8種）
※初回限定盤A／B、通常盤に封入されるトレーディングカードと絵柄は異なる
【シリアルコード登録期間】2026年4月28日（火）10：00〜5月3日（日）23：59
【映像視聴期間】2026年4月28日（火）10：00〜8月31日（月）23：59
※3形態同時予約購入の対象は、初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆ 初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤もしくは初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤のいずれか
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz、パジャマ姿で眠る貴重ショット
◆timelesz「MOMENTUM」特典内容解禁
3大ストリーミング映像の1つ目は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。2025年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームによるメンタル王決定戦シリーズの第2弾バラエティ映像。今年は誰がメンタル王に輝くのか？いつも通り本気の勝負を展開するtimeleszに注目だ。2つ目はtimelesz初のユニット企画曲3曲のドキュメント映像「EACH MOMENT -『ユニット曲』制作ドキュメンタリー -」。この3曲はNetflixで配信中の「timelesz project -REAL-」内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。それぞれの作品に込めた各ユニットの想いをより深く知ることができる映像だ。3つ目は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした「『あくび』Music Video メンバーソロ ver. (short size)× 8種」。普段あまり見せない表情を覗き見られるような各メンバーの距離感の近い映像を堪能できる内容になっている。
そして、3月21日夜にYouTubeにてプレミア公開される「GOOD TOGETHER」Music Videoに先駆け、メンバーによるオフィシャルYouTubeとInstagramでの生配信も決定。20時頃から予定されている。2025年の同日に新体制初の作品「Rock this Party」のMV公開かつ生配信が行われており、ちょうど1年後であるこの日もファンにとって特別な1日となりそうだ。（modelpress編集部）
◆初回限定盤A
［CD＋Blu-ray］［CD＋DVD］ ※三方背スリーブ仕様
■CD：13曲（共通）
1.GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3.Believers
4.Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7.Mighty Beast
8.柔な理性
9.No Doubt ！
10.Funny or Fake
11.レシピ
12.君の傘
13.4分間だけ時間をください
■Blu-ray／DVD
・「GOOD TOGETHER」Music Video
・「4分間だけ時間をください」Music Video
・Making of Lead Tracks
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックA
・オリジナルトレーディングカードA（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMステッカーシートver. A（A4サイズ）
◆初回限定盤B
［CD＋Blu-ray］［CD＋DVD］※三方背スリーブ仕様
■CD：13曲（共通）
1. GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3.Believers
4.Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7. Mighty Beast
8.柔な理性
9.No Doubt ！
10. Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13.4分間だけ時間をください
■Blu-ray／DVD
・「No Map Just Vibes」Music Video ［松島聡・橋本将生・猪俣周杜］
・「We’re on the Top」Music Video ［佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝］
・「half ＆ half」Music Video ［菊池風磨・寺西拓人］
・「あくび」Music Video ※8人によるグループ曲
・「timeleszのスポーツテスト2026〜勢いを増すんだ！本気の勝負でグググッと成長！〜」
■封入特典
・60P スペシャルフォトブックB
・オリジナルトレーディングカードB（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMステッカーシートver. B（A4サイズ）
◆通常盤
［2CD］
■CD：13曲（共通）
1. GOOD TOGETHER
2.スーパーウーマン
3. Believers
4. Love Letter
5.オーシャンビュー
6.Steal The Show
7. Mighty Beast
8. 柔な理性
9. No Doubt！
10.Funny or Fake
11. レシピ
12. 君の傘
13.4分間だけ時間をください
■CD：DISC2
1. No Map Just Vibes ［松島聡・橋本将生・猪俣周杜］
2. We’re on the Top ［佐藤勝利・原嘉孝・篠塚大輝］
3.half ＆ half ［菊池風磨・寺西拓人］
4.あくび ※8人によるグループ曲
■封入特典
・32P 歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードC（3枚セット：集合1種＋両面ソロ絵柄4種中2種 ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
■予約購入先着特典：分けて使える！MOMENTUMソロクリアカードシート（B5サイズ）
◆3形態同時予約購入特典
3大ストリーミング映像視聴可能なシリアルコードとトレーディングカード8枚セットプレゼント
■ストリーミング映像視聴用シリアルコード
ストリーミング映像内容：
1.今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜
2.EACH MOMENT -「ユニット曲」制作ドキュメンタリー-
3.「あくび」Music Video メンバーソロ ver.（short size）× 8種
■グッズ
MOMENTUMトレーディングカードセット（ソロ絵柄8種）
※初回限定盤A／B、通常盤に封入されるトレーディングカードと絵柄は異なる
【シリアルコード登録期間】2026年4月28日（火）10：00〜5月3日（日）23：59
【映像視聴期間】2026年4月28日（火）10：00〜8月31日（月）23：59
※3形態同時予約購入の対象は、初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆ 初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤もしくは初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤のいずれか
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