【ファミマ×ブラックサンダー】チョコモナカ＆たべ牧、コラボアイス2種に反響「ザクザク食感」「コテコテ」
【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションフェアを開催中。今回はSNSで、特徴的な「ザクザクが再現されてる」と好評の「ブラックサンダーチョコモナカ」、そして本家さながらの「コテコテ」な甘さを再現した「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」のアイス2品をご紹介します。
【写真】北海道ご当地サンダーがシュークリームに！「ホイップたっぷり」「ザクザク」コラボ味に反響
今回のコラボアイスのひとつ、「ブラックサンダーチョコモナカ」は、ブラックサンダーをイメージし、2種類のクッキーをチョコに混ぜ込みザクザク感を再現したモナカアイス。
熱量は1個あたり406カロリー。コンビニのアイスとしては珍しい、真っ黒なチョコ味モナカを使用。アイスには、カカオマスとココアパウダーを配合した、チョコ感がしっかりと味わえる仕立てです。
開封すると5×4列、20ブロックの存在感のあるモナカアイスが。実際に食べてみて、見た目のインパクト以上に驚かされたのが、中具のクッキー入りチョコの存在。モナカ全体の下にしっかり厚みのあるチョコがずらっと配置されているのです。チョコは単体でも食べ応えのある厚さで、この部分がブラックサンダーのザクザク食感をイメージさせるカギとなっています。
コクのあるアイスと、ブラックサンダーを彷彿とさせるザクっと食感のクッキー入りチョコ、そしてチョコ味モナカと、3つの異なるチョコ要素の組み合わせにより、最後の一口までしっかりチョコの味わいを楽しめます。黒い雷神ならぬ“冷たい雷神”というキャッチコピーもユニークで、ブラックサンダーの個性をアイスとして楽しませてくれる一品です。
SNSでも「あのザクザク感が再現されてる」「食感がうまい」「甘さがたまらん」「どこをかじっても凄い食べ応え」「チョコの味とザクザクをきちんと感じられる」などの声があがっています。
もうひとつの「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」は、ファミリーマートの定番アイス「たべる牧場」で、「大阪ブラックサンダー」 のコテコテな味わいをイメージしたもの。こちらは1個あたり326カロリー。お馴染みのミルクアイスに、クッキーを混ぜ込んだキャラメルアイス、天面と中間層にココアクッキーを組み合わせ、ザクザク食感が楽しめるよう仕上げています。
ミルクアイスの層は従来の「たべる牧場」同様、すっきりとした飽きのこない甘さ。スプーンでひと掬いすると、中にもザクザクのココアクッキーがたっぷり。キャラメルアイスの中にもコーチングクッキーが混ぜ込まれていて、こちらはさくっと軽い食感。ザクザク固めなココアクッキーとはまた違う食感を楽しむことができ、キャラメルとクッキー要素のおかげでコテコテな味がきちんと再現されています。
それぞれのアイスの味わいを楽しむもよし、ミルク＆キャラメルのMIXを味わうもよし。少し溶けてきたら全体を混ぜて味や食感の調和を楽しむもよし。スプーンで掬う箇所によって、印象を変えながら食べ進められました。
SNSでも「コテコテさが好き」「それぞれの層を混ぜて食べると美味しい」「アイス同士の相性が良い」「しっとりとザクザク、2つの食感がバランス良い」「全体を一緒に食べるととっても美味しい」といった声があがっていました。
いずれも数量限定品なのでチェックはお早めに。次のおやつタイムのお供に選んでみてはいかが？（modelpress編集部）
【価格】323円（税込348円）
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◆“冷たい雷神”降臨！「ブラックサンダーチョコモナカ」
今回のコラボアイスのひとつ、「ブラックサンダーチョコモナカ」は、ブラックサンダーをイメージし、2種類のクッキーをチョコに混ぜ込みザクザク感を再現したモナカアイス。
開封すると5×4列、20ブロックの存在感のあるモナカアイスが。実際に食べてみて、見た目のインパクト以上に驚かされたのが、中具のクッキー入りチョコの存在。モナカ全体の下にしっかり厚みのあるチョコがずらっと配置されているのです。チョコは単体でも食べ応えのある厚さで、この部分がブラックサンダーのザクザク食感をイメージさせるカギとなっています。
コクのあるアイスと、ブラックサンダーを彷彿とさせるザクっと食感のクッキー入りチョコ、そしてチョコ味モナカと、3つの異なるチョコ要素の組み合わせにより、最後の一口までしっかりチョコの味わいを楽しめます。黒い雷神ならぬ“冷たい雷神”というキャッチコピーもユニークで、ブラックサンダーの個性をアイスとして楽しませてくれる一品です。
SNSでも「あのザクザク感が再現されてる」「食感がうまい」「甘さがたまらん」「どこをかじっても凄い食べ応え」「チョコの味とザクザクをきちんと感じられる」などの声があがっています。
◆ご当地サンダーの味を“たべ牧”で再現「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」
もうひとつの「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」は、ファミリーマートの定番アイス「たべる牧場」で、「大阪ブラックサンダー」 のコテコテな味わいをイメージしたもの。こちらは1個あたり326カロリー。お馴染みのミルクアイスに、クッキーを混ぜ込んだキャラメルアイス、天面と中間層にココアクッキーを組み合わせ、ザクザク食感が楽しめるよう仕上げています。
ミルクアイスの層は従来の「たべる牧場」同様、すっきりとした飽きのこない甘さ。スプーンでひと掬いすると、中にもザクザクのココアクッキーがたっぷり。キャラメルアイスの中にもコーチングクッキーが混ぜ込まれていて、こちらはさくっと軽い食感。ザクザク固めなココアクッキーとはまた違う食感を楽しむことができ、キャラメルとクッキー要素のおかげでコテコテな味がきちんと再現されています。
それぞれのアイスの味わいを楽しむもよし、ミルク＆キャラメルのMIXを味わうもよし。少し溶けてきたら全体を混ぜて味や食感の調和を楽しむもよし。スプーンで掬う箇所によって、印象を変えながら食べ進められました。
SNSでも「コテコテさが好き」「それぞれの層を混ぜて食べると美味しい」「アイス同士の相性が良い」「しっとりとザクザク、2つの食感がバランス良い」「全体を一緒に食べるととっても美味しい」といった声があがっていました。
いずれも数量限定品なのでチェックはお早めに。次のおやつタイムのお供に選んでみてはいかが？（modelpress編集部）
■たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味
【価格】323円（税込348円）
■ブラックサンダーチョコモナカ
【価格】323円（税込348円）
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