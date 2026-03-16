メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋の大手企業も事業売却を決めるなど、苦境に立たされている自販機業界。ただ現場を取材すると、自販機のメリットを生かした新たな“トレンド”も見えてきました。

飲み物の自動販売機について「ウルフィアプリ」でアンケートしたところ、約9000人から回答を得ました。

飲み物の自動販売機を使う頻度で最も多かったのは「年に数回程度」。頻繁に利用するという人の割合はそこまで高くありません。

名古屋・栄で通りがかった人に聞いたところ…。

「自販機は使わないですね。水やウーロン茶を買うにしても、コンビニのプライベートブランドだと110円ほどで買えることもあるので」

「1,2年くらいまでは使っていたが、物価高になってからは使っていない」

街角の至るところに置かれている自販機。

便利な一方で、その割高感から使う機会が減っている人が多いようです。

そんな“自販機離れ”が、メーカーにも影響を及ぼしています。

「街でよく見かけるポッカサッポロの自動販売機。一度は使ったこともある方がいるんじゃないでしょうか。しかし3月、会社側が自動販売機事業を売却すると発表しました」（上坂嵩アナウンサー）

企業側も肌で感じる“自販機離れ”

名古屋市に本社を構えるメーカーが発表した事業売却。

需要自体が伸び悩む中、自販機を維持するコストの増加や補充などにあたる人材不足が追い打ちをかけた形です。

業界団体によりますと、今、全国の自販機は約390万台。

ピーク時と比べると3割近く減りました。

名古屋市内を中心に各メーカーの自販機を設置・運営をする会社も、“自販機離れ”を肌で感じているといいます。

「ペットボトルの飲料も200円近くになって、40～50円値段が上がっていると、毎日買っている人は高く感じてしまう。コンビニなどは安く売っているので、手ごろだとそちらに客が行ってしまうことも非常に多い」（サンポッカサービス 代表取締役社長 佐々木恒樹さん）

世界にひとつの自販機

苦境に立たされている自販機業界ですが、今、ある“トレンド”が生まれているといいます。

それが、“変わり種”自販機。

「名古屋市緑区にある自動販売機。並んでいるのは飲み物ではなく、有松絞りのハンドタオルやエコバッグです」（上坂アナ）

こちらは世界でただひとつ、国の伝統工芸品「有松絞り」の自動販売機。

設置したのは、有松絞りの製造・卸しを行う会社。

新型コロナの時期、対面しない形の商売を模索して、3年前に自販機を導入しました。売り上げは好調だといいます。

「絞りは女性のお客さんのイメージが強かったので、男性に気楽に買っていただきたいというのがあった。男性が1人で夜に買っているので、ありがたい。読み通りだなと」（名古屋流通商事 緒川裕 代表）

ショッピングバッグや手ぬぐい、御朱印帳など、贈り物として人気の小物を中心に販売しています。

人件費を抑えられ、限られたスペースで販売できるのが、メリットだといいます。

「電気代はLEDなので月1500円くらい。冷やす必要もないし、温める必要もない」（緒川代表）

「SNSでバズるもの、宣伝になれば一番ありがたい。欲を言えば観光地に置きたいです」（緒川代表）

ほかにも、「コーミソース」や海苔、ペットフードの自販機も登場しているそうです。