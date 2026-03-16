16日政府は石油の備蓄放出を4年ぶりに始めました。さらに補助金も導入されますが鹿児島県内離島への恩恵には少し時間がかかりそうです。

政府は16日石油の民間備蓄の放出を始めました。ホルムズ海峡が事実上、封鎖され、日本に来るタンカーが今月20日ごろから大幅に減る見通しで、市場に出回る石油の量を増やし安定供給につなげる狙いです。

またガソリン価格の高騰を見越して導入されるのが新たな補助金です。政府は今月19日から全国の平均小売価格を1リットルあたり170円程度に抑えるため、石油元売り各社に対し、170円を超える部分の全額を補助する方針です。

県内ガソリン価格は下がる？

これで県内のガソリン価格は下がるのか？県石油商業組合は…。

（県石油商業組合 高田英司 専務理事）「（補助金の導入後も）180円前後、県内の離島を含むガソリン小売価格が想定される」

鹿児島は離島が多く運送コストがかかるため、高田さんは全国平均よりも7円から8円ほど高くなると見込んでいます。

補助金の効果はいつごろ反映？

さらに補助金の効果が店頭価格に反映される時期については…。

（県石油商業組合 高田英司 専務理事）「（県本土は）1～2週間、離島は3～5週間かけて落ち着いてくると思う」

離島を含む県内で効果を感じられるのは、しばらく先になりそうです。

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