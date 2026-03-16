燃料代の高騰で大きな影響を受けているのが「物流業界」です。県トラック協会は近く塩田知事に支援を求める方針です。

（セイコー運輸 鳥部敏雄代表）「今回の油は究極、こんなに急激に値が上がると思っていなかった」

鹿児島市に本社を置くセイコー運輸の代表で、県トラック協会の会長も務める鳥部敏雄さんです。セイコー運輸では123台のトラックで、卵や切り花などを県内外に配送しています。

燃料となる「軽油」 この10年間で最高値に

燃料となる「軽油」。価格は先週30円上がり、この10年間で最高値に。そして来週までに20円上がると取引先から連絡があったといいます。さらに、「軽油の在庫がないため価格提示ができない」という県外企業もあるそうです。

長距離を含むすべてのトラックに必要な軽油はひと月で20万リットル。50円の値上げとなれば月に1000万円以上の経費が増える計算です。

（セイコー運輸 鳥部敏雄代表）「やはりここは早く国の対応、県の対応をお願いしたい。頼っていかないと物流業界はやっていけない状況、取り組みを一刻も早くお願いしたい」

「物が運べなくなる」県トラック協会は塩田知事に支援を求める予定

業界全体では引っ越しなどの繁忙期でもある今、県トラック協会は燃料の安定供給などを求め近く、塩田知事に支援を求める予定です。先の見えない厳しい状況に鹿児島経済への影響を懸念しています。

（セイコー運輸 鳥部敏雄代表）「いつどこで収束するのか、長引くともっともっと（価格が）上がるだろう、供給されないということが一番心配。トラックが動けなくなったら物が運べなくなる、ということは鹿児島の生産物が市場に流れていかない、そうなると当然鹿児島の経済はおかしくなるということを理解してほしい」

石油価格の高騰により、暮らしへの影響は想定以上に広がりそうです。

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