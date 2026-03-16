ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年3月16日（月）〜3月22日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。

（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）



■双子座（ふたご座）

カード：運命の輪（正位置）

止まっていた流れが確実に動き出す週。水星が再び順行に戻るタイミングを逃さず、保留にしていた連絡や交渉、申し込みを動かしていこう。波は来ているが、それに乗る意志がなければ過ぎ去るだけ。とはいえ、まだまだトラブルには注意。

■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）

池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。

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