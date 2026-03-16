女優の見上愛が、第４９回日本アカデミー賞授賞式でのオフショットを公開した。

１６日までに自身のインスタグラムを更新した見上は「第４９回 日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞しました。ありがとうございます」と報告。

「こんな初めてだらけの幸せな景色を見せてくださった、国宝チームの皆さま、観客の皆さまに感謝です。ここにまた戻ってくるために頑張る！とはなんだか言い出せなくって、でも、ここにまた戻って来られるような人ではいたいなと思っています。自分も周りの人も豊かになれる時間を過ごす中で、奇跡的にこの場所にまた巡り会えたら。それまで、私なりに精進して参ります。」と受賞の心境や感謝をつづった。

さらに「写真は、・寒かったけれどベランダで記念写真を ・ユウミと龍汰くんと感慨深いものがありすぎたな。突き進んでくれていてありがとう。 ・裕貴さんといつもあたたかい事務所の先輩。しっかりちゃっかりステッカーいただきました。 ・李監督と恐れ多いのですが、トロフィーを持たせてくださったのです……この重みを忘れずにいたいです。」と説明すると、バルコニーで白地に花柄があしらわれたドレス姿を見せるショットや、坂東龍汰、河合優実、山田裕貴ら豪華俳優陣とのショットなどをアップした。

この投稿にファンからは「愛ちゃん綺麗」「演技力に感動しました！ありがとうございました」「あなたなら必ずいつか最優秀賞を取りますよ！」「本当にかわいい」「素敵な写真」「発表された時は本当に嬉しかったです」「ますます輝きを増していますね」「いつかこの場所に戻ってきてください！！」「見上ちゃんの演技はとても惹き込まれるものがあり、私は大好きです」「衣装も華やかでとても素敵」などの声が寄せられている。