アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は16日、4月29日に有明アリーナで行われる「ONE SAMURAI 1」の追加対戦カードを発表した。

ONE女子アトム級総合格闘技で平田樹（26）とリトゥ・フォガット（31）が対戦する。平田は柔道をベースにしたテイクダウンとトップコントロールを武器に、常に前に出るアグレッシブなスタイル。精神面の成長とともに進化を続け、ONE女子MMAの次世代を担っている。また、フォガットは昨年母としての時間を経てMMAに復帰。インド人女性として初めて総合格闘技の世界王者となることを目標にその夢に向かって、再び力強く歩みを進めている。

平田は昨年のカトリ戦に続くインド人選手への連勝を狙う一方で、フォガットも三浦戦の敗北から同じ日本人選手の平田を倒すことで再起を誓う。平田は柔道、フォガットはレスリングと、柔道vsレスリングのグラップラー対決にも注目だ。

平田は相手の印象に「レスリング力がとても強くてテイクダウンの勢いもある選手だと思います。組みの展開に持ち込む力が強い印象がありますし、プレッシャーをかけ続けてくるタフなファイターだと思います。その強みをしっかり警戒しつつ、自分のスタイルを出して戦いたいと思っています」と話した。初の「ONE SAMURAI」出場には「とても光栄です。カードもとても豪華なので、その選手の中に加えてもらえて本当にうれしいです。日本で開催される大きな大会に出場できることは、自分にとっても凄く意味のあることだと思っています。この大会に出る以上、自分の存在感をしっかり見せたいと思っています」と気合十分。「豪華なカードの中でも目立っていきたいです。日本大会だからこそ、しっかり勝って会場を盛り上げたいし、見ている人の印象に残る試合をしたいです。自分らしく戦って、また見たいと思ってもらえる試合を見せたいです」とやる気満々だった。