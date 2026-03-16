黒島結菜、20代最後の誕生日を『未解決の女』スタッフがサプライズでお祝い！

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する爽快ミステリー『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

今シーズンから『未解決』ファミリーに仲間入りした新キャスト・黒島結菜が3月15日（日）に誕生日を迎え、スタッフ一同がサプライズでお祝いした。

【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』15秒予告

警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート年下上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリー。

最新シーズンには6係を和ませるポンコツ系陽キャ“第六感型”刑事・夏目征也（宮世琉弥）が新たに参戦。

さらに、「特命捜査対策室」のイヤミな室長・古賀清成（沢村一樹）、6係の超無口なお遍路刑事・草加慎司（遠藤憲一）ら、個性豊かなレギュラーメンバーも再集結している。

そんな本作の撮影中、サプライズで行われたバースデーセレモニー。

黒島の誕生日を知らせるスタッフの声が響くと、「待ってました」とばかりに文書のデコレーションがあしらわれたピンク色の特製ケーキが登場。現場のスタッフからも、祝福の歓声と拍手が沸き起こった。

心温まるお祝い、そして『未解決の女』らしさも詰まった可憐なケーキに、黒島は「最後の20代ということで楽しく過ごしていきます!! 撮影も最後まで元気に頑張ってみんなでやり切りましょう!!」と現場スタッフに向けて意気込みを語り、キラキラと目を輝かせていた。