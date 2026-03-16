Kroiが、8月より全国6都市10公演をめぐるツアー『Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”』の対バン相手を発表した。

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今回発表されたのは、レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラの4組。本ツアーのチケットは、本日3月16日よりオフィシャル先行2次がスタートしている。

また、INCOGNITOをプロデューサーに迎えた新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」が、本日よりJ-WAVE（81.3FM）が展開する春の大型キャンペーン『MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―』のキャンペーンソングに決定。さらに3月23日の楽曲リリースに先駆けて、3月16日～22日までのあいだJ-WAVEにて同楽曲が独占オンエアされる。

本キャンペーンは、“いま東京にいる自分たち”を主語に、“東京に居る理由”をあらためて問い直すことがテーマに。そのテーマと楽曲名「Kinetic」が示す“外部の刺激を自らのエネルギーへ変換するプロセス”が強く共鳴し、Kroiのミクスチャーな感性とINCOGNITOの本場のグルーヴが融合したサウンドが、東京の多面的な魅力を掘り起こす本キャンペーンに彩りを添える。

（文＝リアルサウンド編集部）