Åí±à»Ô¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¡¢Åìµþ¤ÇµÞÉÂ¿ÍÂÐ±þ¡¡WBC´ÑÀï¤ÇË¬ÆüÃæ¤Ë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÅí±àÃæ±û¼Ò¡ËËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤¬µÙ²Ë¤ÇË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÇµÞÉÂ¿ÍÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Æ±»Ô¾ÃËÉ¶ÉÂè»ÍÂçÂâÎµß¬Ê¬Ââ¤¬15Æü¡¢ÊóÆ»»ñÎÁ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë´ÑÀï¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷¤ÎÄ¥±Ó°Ô¤µ¤ó¤ÈÍÌù¨½¤¤µ¤ó¤Ï12ÆüÌë¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤ò°ÜÆ°Ãæ¡¢¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤ÇÍè¤¿ºÝ¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿ÍøÍÑµÒ¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÅÝ¤ì¤¿¿Í¤Î¸µ¤Ø¤¹¤°¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢°Õ¼±¤ä¸ÆµÛ¡¢Ì®Çï¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£¸ÆµÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½éÊâÅª¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Î¾èµÒ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆüËÜ¸ì¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¥¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¶î¤±ÉÕ¤±¤¿±Ø·¸°÷¤äµßµÞÂâ°÷¤È¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±Ê¬Ââ¤ÎÁñ°×Ç»ÂâÄ¹¤Ï¡¢2¿Í¤¬³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ä¿Í½õ¤±¤ÎÀº¿À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£Èó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¯¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸ââÏñÖ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë´ÑÀï¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷¤ÎÄ¥±Ó°Ô¤µ¤ó¤ÈÍÌù¨½¤¤µ¤ó¤Ï12ÆüÌë¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÇÅìµþÅÔÆâ¤ò°ÜÆ°Ãæ¡¢¿ÀÅÄ±Ø¤Þ¤ÇÍè¤¿ºÝ¤ËÄä¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿ÍøÍÑµÒ¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÅÝ¤ì¤¿¿Í¤Î¸µ¤Ø¤¹¤°¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢°Õ¼±¤ä¸ÆµÛ¡¢Ì®Çï¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£¸ÆµÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½éÊâÅª¤Ê½èÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤¿¡£¤³¤Î¾èµÒ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±Ê¬Ââ¤ÎÁñ°×Ç»ÂâÄ¹¤Ï¡¢2¿Í¤¬³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ä¿Í½õ¤±¤ÎÀº¿À¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£Èó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¯¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¸ââÏñÖ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë