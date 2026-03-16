台湾で講演の古屋圭司衆院議員 自衛隊と台米の軍による音楽交流を提案
（台北中央社）超党派議員連盟、日華議員懇談会（日華懇）会長の古屋圭司衆院議員（自民党）は16日、台北市内で開催された国際フォーラム「玉山論壇」で基調講演を行い、自衛隊の音楽隊と台米の軍楽隊の3者によるジョイント音楽会の開催を提案した。講演後に記者会見を行い、スピーチの内容について語った。
古屋氏は15日から2日間の日程で訪台。フォーラムでの講演の他、頼清徳（らいせいとく）総統や台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の謝長廷（しゃちょうてい）会長、米国在台協会（AIT）のレイモンド・グリーン台北事務所所長（大使に相当）らと面会した。
記者会見では、講演の内容について、高市早苗首相が昨年11月に行った台湾有事を巡る国会答弁に全く問題がなく、政府の見解からも逸脱するものではないことを時間をかけて説明したと紹介した。
自衛隊音楽隊と台米の軍楽隊による音楽会については、頼総統やグリーン氏からも前向きな反応が得られていると説明。「あくまでも文化交流であり、中国からいろいろ言われる筋合いのものではない」とした上で、時期や場所などの詳細は今後、3者の担当が決めていくとした。
また、台湾メディアから卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が今月上旬に訪日したことに対しての見方を問われると、卓氏の訪日は「あくまでもプライベート」なものだとの見解を示した。日本政府や日華懇は「一切タッチしていない」とし、「これ以上のコメントのしようがない」と答えた。
（田中宏樹）
古屋氏は15日から2日間の日程で訪台。フォーラムでの講演の他、頼清徳（らいせいとく）総統や台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の謝長廷（しゃちょうてい）会長、米国在台協会（AIT）のレイモンド・グリーン台北事務所所長（大使に相当）らと面会した。
自衛隊音楽隊と台米の軍楽隊による音楽会については、頼総統やグリーン氏からも前向きな反応が得られていると説明。「あくまでも文化交流であり、中国からいろいろ言われる筋合いのものではない」とした上で、時期や場所などの詳細は今後、3者の担当が決めていくとした。
また、台湾メディアから卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）が今月上旬に訪日したことに対しての見方を問われると、卓氏の訪日は「あくまでもプライベート」なものだとの見解を示した。日本政府や日華懇は「一切タッチしていない」とし、「これ以上のコメントのしようがない」と答えた。
（田中宏樹）