「本当に辛い時期を過ごした」２度目の大怪我→204日ぶりに復帰したバルサの逸材MFが胸の内を明かす「日々の生活は困難なものだった」
現地３月15日に開催されたラ・リーガ第28節で、バルセロナはセビージャとホームで対戦。５−２で勝利した。
この一戦で、怪我のため戦列を離れていたバルサのガビが、82分にラフィーニャとの交代で途中出場。昨年８月23日に行なわれたラ・リーガ第２節・レバンテ戦（３−２）以来、204日ぶりにピッチに立った。
スペイン代表MFは、2023年11月に右膝の前十字靭帯を断裂。24年10月にカムバックしたものの、レバンテ戦後に右膝の内側靱帯半月板および膝骸骨を損傷し、２度目の長期離脱を強いられた。
スペインの大手紙『AS』によると、ガビはセビージャ戦後、復帰までの道のりを「本当に大変だった。前回よりもずっと厳しかった。本当に辛い時期を過ごしたよ」と振り返った。
続けて「（復帰までの）プロセスは苦痛で、僕にとって日々の生活は困難なものだった」と苦悩を吐露しつつも「今、感じているこの気持ちは特別で、すごく幸せだよ」と喜びを噛み締めた。
ガビは、バルサを率いるハンジ・フリック監督のサポートにも言及した。
「フリックはいつも父親のように僕と一緒にいてくれた。いつも僕を助けて信頼してくれた。その気持ちは常に伝わってきていたし、本当に感謝している。これからも彼がもっと長くチームに残ってくれるのを願っている」
21歳の逸材が、完全復活へ向けて歩き出した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦で、怪我のため戦列を離れていたバルサのガビが、82分にラフィーニャとの交代で途中出場。昨年８月23日に行なわれたラ・リーガ第２節・レバンテ戦（３−２）以来、204日ぶりにピッチに立った。
スペイン代表MFは、2023年11月に右膝の前十字靭帯を断裂。24年10月にカムバックしたものの、レバンテ戦後に右膝の内側靱帯半月板および膝骸骨を損傷し、２度目の長期離脱を強いられた。
スペインの大手紙『AS』によると、ガビはセビージャ戦後、復帰までの道のりを「本当に大変だった。前回よりもずっと厳しかった。本当に辛い時期を過ごしたよ」と振り返った。
ガビは、バルサを率いるハンジ・フリック監督のサポートにも言及した。
「フリックはいつも父親のように僕と一緒にいてくれた。いつも僕を助けて信頼してくれた。その気持ちは常に伝わってきていたし、本当に感謝している。これからも彼がもっと長くチームに残ってくれるのを願っている」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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