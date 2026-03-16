LiSAがMAISONdesに“入居”！ナナホシ管弦楽団との新曲配信リリース決定

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MAISONdesに、4月にソロデビュー15周年イヤーを迎えるLiSAがあらたに“入居”し、ナナホシ管弦楽団との新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」が、3月18日に配信リリースされることが決定した。

■「Ash＆Ember」は、心がふさがってしまいそうな瞬間にそっと寄り添う一曲

「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。

新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」は、「おねがいダーリン」「抜錨」などで知られるボカロPのナナホシ管弦楽団が楽曲制作を手掛け、LiSAが歌唱を担当。確かな表現力と存在感を放つLiSAの歌声と、ナナホシ管弦楽団によるエモーショナルかつ力強いサウンドが重なり合い、MAISONdesならではのあらたな“部屋”を描き出す。心がふさがってしまいそうな瞬間にそっと寄り添い、静かに背中を押してくれるような一曲に仕上がっている。

LiSAという強烈な存在感を放つあらたな住人を迎え、またひとつ新しい景色を見せるMAISONdesに注目だ。

メイン写真：「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」ジャケット写真

■リリース情報

2026.03.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」

■関連リンク

MAISONdes OFFICIAL SITE

https://www.maisondes-6half.com/

LiSA OFFICIAL SITE

https://www.lxixsxa.com/

ナナホシ管弦楽団 OFFICIAL X

https://x.com/sosite_iwamikun

■【画像】LiSA、MAISONdesのアーティストビジュアル他