timelesz『MOMENTUM』3形態同時予約購入特典の詳細公開！リード曲「GOOD TOGETHER」MV公開記念生配信も決定

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timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の3形態同時予約購入特典の詳細が発表された。

■3形態同時予約購入特典には3大ストリーミング映像他を用意

まずは3大ストリーミング映像。

ひとつ目の映像はバラエティ映像「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 ～ワンカードポーカー篇～」。2025年のババ抜き篇に続く、カードゲームによるメンタル王決定戦シリーズの第2弾だ。今年は誰がメンタル王に輝くのか？ いつもどおり本気の勝負を展開するtimeleszに注目だ。

ふたつ目はtimelesz初のユニット企画曲3曲のドキュメント映像「EACH MOMENT -『ユニット曲』制作ドキュメンタリー -」。

この3曲はNetflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。ドキュメント映像では、それぞれの作品に込めた各ユニットの想いをより深く知ることができる。

3つ目は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした「『あくび』Music Video メンバーソロ ver. （short size）× 8種」。普段あまり見せない表情を覗き見られるような各メンバーの距離感の近い映像を堪能できる内容になっている。

そして、“MOMENTUMトレーディングカード8枚セット”のサンプル画像も公開。今回の絵柄は、商品に封入されるトレカとは異なる衣装のショットから、メンバー全員で最終的に8人分をセレクトしたスペシャル企画で決定。写真をセレクトした模様は後日SNSなどで公開される予定だ。

また、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤それぞれの封入特典のトレーディングカードのサンプル画像も公開。それぞれ作品の撮影シーンを切り取った写真が使用されており、作品の世界観を感じられる特典となる。

さらに、3月21日夜に実施される「GOOD TOGETHER」のMVのプレミア公開を記念して、メンバーによるオフィシャルYouTubeとInstagramでの生配信が決定。配信は20時頃からの予定。で、詳細は追ってアナウンスされる。

2025年の同日には新体制初の作品「Rock this Party」のMV公開と生配信が行われており、ちょうど1年後であるこの日もファンにとって特別な一日となりそうだ

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

■関連リンク

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