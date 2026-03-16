

3月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



武蔵野銀行 <8336> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/16発表（場中）

26年9月末に200株以上（株式分割後）を保有する株主を対象に、保有株数に応じてQUOカード1000円分またはカタログギフト3000～6000円相当を贈呈するほか、株主優待定期預金を適用する。2回目は27年3月末（半年以上継続保有）、3回目以降は毎年3月末（1年以上継続保有）が基準日となる。



■拡充／変更 ―――――――――――



シュッピン <3179> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/16発表

紙で郵送していた株主優待券を電子チケットに変更する。



ブロードマインド <7343> [東証Ｇ] 決算月【3月】 3/16発表

株主優待ポイントの交換商品に「Amazon ギフトカード」を追加。



プラザホールディングス <7502> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/16発表

アパレル製品特典（オリジナルTシャツセレクション）の内容を一部変更。



アインホールディングス <9627> [東証Ｐ] 決算月【4月】 3/16発表（場中）

FrancfrancとFrancfranc BAZAR実店舗における利用可能枚数を9枚に変更し、Francfrancオンラインストアでの利用を可能にするなど利用範囲の拡大を実施。



株探ニュース

