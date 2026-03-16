日本などを名指しして、ホルムズ海峡に艦船を派遣することを「期待する」とした、アメリカのトランプ大統領の発言に波紋が広がっています。日本と同じく、トランプ大統領との会談を控える中国。16日、この事態への対応について発言がありました。

■「面白半分であと数回攻撃するかも…」さらなる攻撃も示唆

ドバイ国際空港近くで16日、燃料タンクに無人機攻撃があり火災が発生。夜が明けたあとも煙が立ち上り、“世界で最も利用者の多い空港”は、一時運航を停止しました。

悪化の一途をたどる中東情勢。それでも、トランプ大統領が手を緩める気配はありません。

トランプ大統領

「我々はカーグ島を攻撃した。パイプがある場所だけ残して、残りの全てを破壊した」

13日には、イランの原油輸出の9割を担うとされるカーグ島を攻撃。石油インフラは破壊しなかったと主張していますが、「面白半分であと数回攻撃するかもしれない」と、その後のインタビューでさらなる攻撃も示唆しました。

■日本など名指しし「艦船を派遣することを期待」

これまで、カーグ島への攻撃は越えてはならないレッドラインと警告してきたイラン政府。今回の攻撃で、イランがさらに報復攻撃を激化させる懸念もあり、世界的な原油価格の指標となるニューヨークの「WTI原油先物価格」は15日、一時1バレル＝100ドルを再び突破しました。

世界経済に大きな影響を及ぼす原油価格の上昇。その要因のひとつとなっているのが、世界各国のエネルギー輸送の要となっているホルムズ海峡の事実上の封鎖です。

多くの石油タンカーが足止めをくらう中…。

トランプ大統領

「自分たちのエネルギーの供給源だから、彼ら自身が乗り出し我々の防衛に協力すべきだ」

トランプ大統領は、ホルムズ海峡を通して石油などを輸入している国々が、船舶を護衛すべきだと主張。

SNSでは“名指し”で。

トランプ大統領（SNSより）

「中国・フランス・日本・韓国・イギリス、その他の国々がこの地域に艦船を派遣することを期待する」

■「『法律上何もできません』では収まらない」日本の対応は？

日本の対応は。19日には、アメリカで日米首脳会談が予定されています。

16日の参議院予算委員会。

無所属・広田一議員

「日米首脳会談で、米国側から船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能性が高いと想定されますけど、その場合、どのように対応されるのでしょうか」

高市首相

「まだ求められていないので、仮定のことにはお答えしにくい。日本政府として必要な対応を行う方法を現在検討中です。もちろん、日本の法律の範囲内ででございますけれども」

無所属・広田一議員

「その検討の中に日本関係船舶の護衛、それに伴う自衛隊の派遣が含まれているのでしょうか」

小泉防衛相

「現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません」

ただ、対応にあたる政府関係者は。

政府関係者

「『日本は法律上何もできません』では収まらない。何ができるかを提案しなければならない」

トランプ大統領が納得する提案をできるのか。そこで考えられるのが、「海上警備行動」という選択肢です。

自衛隊が“海で治安の維持など警察のような活動を行う”という位置づけで、船舶を護衛することができます。

しかし。

政治部官邸キャップ・矢岡亮一郎

「ただ、武器の使用に制限があります。ある防衛大臣経験者は『命を危険にさらすことになる』と強い懸念を示しています。永田町・霞が関では、いずれも『ハードルは非常に高い』という見方が大勢。3日後に控えた日米首脳会談に向けて、これに関わる政府関係者は『いまトランプ大統領への応答要領を何パターンも必死に考えている』と難しさを率直に語っています」

■イギリス、フランス、韓国…どう対応？

他の国はどう対応するのでしょうか。

イギリスは「機雷除去のチームの派遣も含めて検討している」と述べた中、フランスは「自国の利益を守る」としつつも、具体的な回答は避けています。

お隣の韓国の政府は「慎重に検討する」と述べるにとどめていますが、複数のメディアが「19日の日米首脳会談の行方が注目されていて、日本の対応が国際社会の基準となる可能性がある」などと報じています。

トランプ大統領

「きのう、きょうと連絡があったが、肯定的な反応がいくつかあった。関与したくないという国もいくつかあった」

■国によって対応わかれる中、会談控える中国は

国によって対応がわかれる中、トランプ大統領は石油輸入の大部分をホルムズ海峡に頼る中国にも声をかけたと明らかに。

中国が前向きな対応を示さなければ、今月末から予定している習近平国家主席との会談を延期する可能性もちらつかせています。

その中国。トランプ大統領の要請にどう対応するか問われた外務省の報道官は。

中国外務省の報道官

「直ちに軍事行動を停止して緊張の高まりを回避し、地域不安定化による世界経済への悪影響を防ぐよう呼びかける」

質問に正面から答えず、トランプ大統領の訪中についても「協議中だ」と述べるにとどめています。