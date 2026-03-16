WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表の種市篤暉投手が16日、自身のインスタグラムを更新。大会を総括しました。

侍ジャパンの選手らが整列した場面と自身の投球場面の写真とともに「沢山の応援ありがとうございました」と文章を始めた種市投手。

「個人としてもチームとしても納得できる終わり方ではありませんでした」と、ベネズエラに敗戦した悔しさを記しました。

また「前回大会を見て次のWBCは自分が活躍することを目標にここまで全力でやってきました」と、侍ジャパンが優勝を果たした3年前の大会に言及。

「また次の大会に出られるチャンスがあるならレベルアップしてリベンジ出来るように頑張ります」とコメントしました。

種市投手は今大会で3試合に登板。1次ラウンド韓国戦では1イニング三者連続三振を奪う圧巻のピッチングで勝ち投手に。連投となった翌日のオーストラリア戦では、2つの三振を奪い三者凡退に抑える好投を見せました。

準々決勝・ベネズエラ戦は2点ビハインドの7回から登板。2イニング目の8回、2塁ランナーへのけん制が悪送球となり失点しており、本人も試合後に「いらないミスだった」と語っていました。