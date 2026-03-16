この記事は2024年10月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマホよりも大きな画面で見やすく、ノートPCよりも手軽に扱えるタブレット。しかし、携帯がしやすく、満足のいく価格帯での1台が見つからず困っている人も多いのでは？

手頃な価格帯のタブレットの中で、Xiaomi（シャオミ）には携帯性と使い勝手のバランスに優れた「Redmi Pad SE 8.7（Wi-Fiモデル／4Gモデル）」があります。

スタイリッシュなデザインであるスカイブルー、グラファイトグレー、オーロラグリーンの3色展開。自分好みの1台を選べますよ。

Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 適用 グラファイトグレー 23,800円 Amazonで購入する PR PR 19,580円 Yahoo!ショッピングで購入する

8.7インチサイズでバスや電車の中でも片手でサッと取り出せる

ディスプレイは8.7インチのコンパクトサイズで、電子書籍や漫画が見やすい5:3のアスペクト比と1340×800の解像度が魅力。画面占有率は84.41%で、映画視聴の没入感を高めます。

リフレッシュレートは90Hzで、滑らかで自然な動きを表現。画面のカクつきが少ないから、スクロールしても表示がスムーズで、ゲームも快適に楽しめること間違いなしです！

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約373gの軽さで片手でも持ちやすいサイズ。カバンにも収納しやすく、移動中でもサッと取り出してネットサーフィンや動画視聴できます。

室内だけでなく強い日差しの下でも見やすい画面

最大輝度600nitsの高輝度ディスプレイを搭載し、明るい場所でも画面の視認性を向上。明るい室内はもちろん、外出先でもお気に入りのコンテンツが鮮明でくっきり視聴可能。

テュフ・ラインランド社のフリッカーフリー＆低ブルーライト（ソフトウェアソリューション）認証も取得。画面のちらつきを排除しているから、仕事や勉強中でも不快感なく長時間画面を見続ることが可能。

さらに、有害なブルーライトから目を保護し、目の疲れや負担を軽減する効果が期待できます。設定から「読書モード」を選択すれば、電子書籍で小説を思う存分楽しめます。夜に読書習慣がある人は、「おやすみタイムの読書」機能で日没に合わせて読書モードに自動切り替えできるのも◎。

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長持ちバッテリーで充電残量を気にせず1日中使える

6650mAhの大容量バッテリーを内蔵し、充電残量を気にせず1日中使い続けられるのも嬉しいポイント。動画再生は25.2時間、読書は34.2時間、音楽再生だと驚きの163.8時間の駆動時間を実現。

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急なバッテリー切れでも心配ご無用。18Wの急速充電に対応しており、短時間の充電ですぐ回復。忙しい日常や突然のお出かけにも安心して持ち運べます。

外部ストレージは2TBまで拡張OK！ 写真や動画の保存も思いのまま

チップセットにはMediaTekの「Helio G85」、最大6GBのRAMを採用。マルチタスクでもラグを最小限に抑え、サクサク操作できます。外部ストレージは最大2TB。microSDカードをスロットに挿入するだけで、写真や動画の保存もストレスフリーに。

フロントカメラは500万画素（f/2.2、1.12μm）、アウトカメラはなんと800万画素（F2.0、1.12μm）で画質もバッチリ。旅行の楽しい思い出もキレイに残し、ウェブ会議やオンライン授業、親子や孫とのコミュニケーションツールとしても大活躍します。

Redmi Pad SE 8.7 8.7インチディスプレイ 4+64GB(最大2TB拡張) 90Hz 低ブルーライト 最大輝度600nit 5:3アスペクト比 MediaTek Helio G85 WidevineL1 Dolby Atmos対応 デュアルスピーカー 6650mAh 18W急速充電 Wi-Fi Bluethooth 読書 会議 適用 グラファイトグレー 23,800円 Amazonで購入する PR PR 19,580円 Yahoo!ショッピングで購入する

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