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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月16日は、コンパクトで軽量ながら健康管理・フィットネス機能が充実した「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 57,610円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

軽量サイズで高性能な「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」

心拍数・睡眠・血中酸素などの健康データを日常的に管理でき、iPhoneとの連携で通知や通話、音楽操作まで可能な「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」が、今なら11％オフの57,610円とお得な価格で販売中。

42mmモデルは小さめの手首にもフィットしやすいサイズとなっています。

アルミニウムケースの場合、重量は約30.3gと非常に軽量で長時間装着しても疲れにくいのが特徴です。

さらに、ケース厚は約9.7mmとスリム設計で、日常生活でも邪魔になりません。

Series 10と比べて2倍の耐擦傷性能を持つ超頑丈なガラスディスプレイを搭載し、50メートルの耐水性能とIP6X等級の防塵性能も備わっています。

駆動時間は、通常使用で最大24時間。低電力モードで約38時間とバッテリー性能も大きく進化しました。

高速充電に対応し、わずか15分の充電で最大8時間の通常使用ができます。

薄くて頑丈、しかもバッテリーも長持ちする万能スマートウォッチです。

健康管理＆フィットネス機能が充実

「Apple Watch Series 11」は、日々の健康管理をサポートするセンサーが豊富に搭載されています。

心拍数モニタリングやECG測定、血中酸素測定や高血圧兆候の通知機能、睡眠トラッキング&睡眠スコアなど、睡眠の質や心拍異常を日常的にチェックでき、健康意識を高めたい人にも最適です。

健康状態を“自動で見守る”高度ヘルスケア機能で体調管理も◎。

さらに、ランニング・ウォーキング計測やトレーニングの負荷管理、Apple Fitness+連携などの機能も搭載しています。

iPhoneユーザーにとっては、通知・健康管理・運動記録まで一括で管理できるため、日常生活の利便性が大きく向上しますよ。

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 57,610円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月16日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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