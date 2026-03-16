1.遊んでいる

猫は寝ている時間が長い動物ですが、1日中寝ているわけではありません。そのため、飼い主さんが仕事に出掛けている留守番中などは、外敵から身を守る必要も自力で食事を確保する必要もないため、刺激不足で退屈して過ごしていることもあります。

そんな猫にとって、机や棚の上に並べられた大小さまざまな置物や日用品が、おもちゃに見えても不思議ではないでしょう。退屈しのぎに遊んでいて落としてしまい、その様子や落ちた時の音が楽しくて癖になってしまった可能性があります。

高い所から物を落として遊んでしまう場合は、落とされて困る物や危険な物を猫の手が届かない場所に片付けることで対策しましょう。そして、毎日おもちゃで一緒に遊ぶ時間を作ってあげることで、退屈というストレスから解放してあげましょう。

2.好奇心

特に若い猫は、好奇心が旺盛です。今まで何もなかった場所に物が置かれると、すぐに近寄って行き、ニオイを嗅いだり触ったりして何かを確かめようとします。その確認行動の最中に落としてしまい、それが遊びへと発展することもあるでしょう。

また、何かを確認しているときの対象物の動きや感触などから狩猟本能が引き出され、狩りのシミュレーションへと発展してしまった結果、物を落とすこともあると考えられています。落ちる様子を観察し、動きが止まるかどうかを確認している可能性もあります。

外から買ってきた物を持ち込んだり、宅配便などが届いたときは、机の上などに置きっぱなしにしたままその場を離れないようにしましょう。イタズラされては困るものは、すぐに棚の中などに片付けることを習慣付けると良いでしょう。

3.邪魔な障害物をどかしている

猫にとって、室内は飼い主さんと共有している自分の縄張りです。特にお気に入りの場所には、余計な物を置いてほしくないと思う猫もいることでしょう。自分がお気に入りの場所でひなたぼっこをしようとしたところ、何かが置かれていて邪魔だと思い、どかしたという可能性もあるでしょう。

猫は、常にその時点で最も居心地の良い場所を見つける天才です。普段の愛猫の行動をよく観察し、どの季節のどの時間にはどこでひなたぼっこをするなど、好みの場所や行動パターンを把握しておきましょう。そして愛猫のお気に入りの場所には、触られると困るようなものは置かないことが原則です。

4.飼い主の気を引きたい

群れを作らず、主に単独で行動するのが猫の習性です。しかし、人と一緒に暮らすようになり、長い年月を経た現代の猫たちは、ある程度の社会性を身につけました。そのため、ひとりで静かに過ごしたい時間もありますが、飼い主さんに構ってほしい、甘えさせてほしいと感じる時間も持つようになったと考えられています。

人恋しくなった猫は、飼い主さんの気を引くため、わざと机の上の物を落とすという手段を身につけることがあります。落とした時の音に驚いた飼い主さんが駆けつけてくれたり、「こら、いたずらしちゃダメでしょ！」と叱られたことが、猫にとっては「構ってもらえた」とか「注目してもらえた」という成功体験になり、この方法を学習したのです。

どんなに忙しい時期でも、愛猫と一緒に遊んだりスキンシップを取ったりする時間を作ることで、愛猫の「構ってほしい」という欲求を満足させてあげましょう。

まとめ

何度も繰り返して机上の物を落とされると、「嫌がらせ？」などと考えてしまうかもしれません。しかし猫は、人のような複雑な思考が苦手です。悪意を抱き、嫌がらせのために落とすことはほとんどないでしょう。単純に楽しいから、好奇心から、邪魔だから、構ってほしい飼い主さんへのアピールなど、その場の状況や感情に素直に反応していることが多いと考えられています。

構ってほしい、飼い主さんの気を引きたいという理由で落としている場合、叱りつけることは成功体験になってしまい、物を落とす行動を強化してしまうことがあります。やめさせたい場合は叱りつけずに、クールに無視した上で、一緒に遊んだりスキンシップを取る時間をきちんと取るようにすると良いでしょう。