やっと買えたぁぁぁーーー（涙）【ダイソー】見つけたら即カゴ！「新作キーホルダー」が可愛い

【ダイソー】ではサンリオキャラクターが大集合した「新作キーホルダー」が注目を集めている様子。ラバーならではの存在感があり、目印にもぴったりです。可愛いビジュアルについ何個も集めたくなるかも。今回はそんな見逃せない新作に、サンリオキャラの大きめキーホルダーもあわせてご紹介します。

ぷっくり感が可愛い！「ぷちコーム ラバーキーホルダー」

全6種類のサンリオキャラいずれかが出る、ランダムパッケージのこちら。何が当たるかわからないドキドキ感も楽しめます。@nanaironotobira2さんによれば「人気で即品切れてしまいやっとこの3点だけ買えました」と、早くも話題沸騰中のよう。コーム型のキーホルダーに、各キャラの顔をあしらった可愛いビジュアル。ぷくっとしたやや立体的なつくりもたまりません。

華やかで上品なビジュアルもポイント！

「ぷちコーム ラバーキーホルダー」は、ボールチェーン付きで荷物の目印にも役立ちます。パステルのような優しげなカラーもキュート。コームには華やかな装飾も施されており、持っているだけで気分まで上げてくれそう。ぜひ推しキャラ目当てに買ってみて。

コロンとしたフォルムが映える「クッションキーホルダー キティ ウインク」

コロンとしたフォルムで厚みもあるクッションキーホルダー。ほんのり頬を染めたキティと、チラ見えするタイニーチャムの姿がとってもキュートです。星型のフックでバッグに取り付け可能。約横11 × 縦10 × 奥行3.6cmと存在感のある大きめサイズです。

表裏で異なるビジュアルが楽しめる！

「クッションキーホルダー キティ ウインク」の裏面にも注目。キティの顔とロゴをあしらったデザインになっており、表裏で異なるビジュアルも魅力的。眺めるたびに心をほっこりと癒してくれそうなアイテムは、そのままお部屋に飾るのもアリかも。

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※こちらの記事ではftn_pics、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino