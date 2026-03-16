WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、米国がドミニカ共和国に2-1で勝利した。米国は3大会連続の決勝進出、ドミニカ共和国は準決勝敗退となった。試合終了の三振判定が物議を醸す中、メジャー通算251勝左腕も怒りを表している。

1-2でドミニカ共和国が追いかける9回2死三塁、フルカウントから剛腕ミラーが投じた8球目の低め変化球をペルドモは自信を持って見逃した。ところが、ストライク判定で試合終了。ペルドモは驚いた表情を浮かべて頭を抱え、ベンチのゲレーロJr.らは両手を広げて抗議の意思を示した。しかし、ドミニカ共和国ナインの怒りは虚しく、判定は変わらず。よもやの形で敗退が決まった。

ラスト1球の判定に反応したのは、CC・サバシア氏。自身のXで「この終わり方の判定には同意できない……ABSだ！」と納得いかない様子で、自動判定システム（ABS）の導入を提言した。

最後の1球については、米放送局「FOXスポーツ」のスタジオでも、デービッド・オルティス氏、アレックス・ロドリゲス氏らが判定に不満を示していた。

米メディアからも批判の声が相次いだ。スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者がXに「この試合はこんな終わり方をするべきではない。恥ずべきことだ」と断罪すれば、「ESPN」でレポーターを務めるホルヘ・カスティージョ氏もXに「素晴らしい試合だったが、ストライク判定による終わり方は最悪だった」と吐き捨てていた。

侍ジャパンが敗れた翌日、優勝候補同士の死闘となったが、最後の最後に水を差す形となってしまった。



（THE ANSWER編集部）