「EXPO 2025」（大阪・関西万博）の公式キャラクター・ミャクミャクが16日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。今年4月13日に、自身初のグラビア写真集「I myaku you. 」を発売することを発表した。



【写真】強烈すぎ!?ミャクミャクの“刺激的”先行カット

その独特の見た目と愛らしさから2025年に大注目を集めたミャクミャク。同作は初グラビア写真集ながら、全224ページの大ボリュームとなっている。タイトルの「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められている。



初グラビアの感想については「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」とコメント。見どころは「ぜんぶだよ。ぜ～んぶ！」、ファンに対しては「買って」と一言でアピールしている。



公式アカウントでは、発売に先駆けて先行カットを一挙8枚公開。グラビアにありがちな海辺ではしゃぐ姿や、ベッドに横たわる姿、カーテンに包まれるカットなど、刺激的な内容となっている。



この発表にはファンも驚いた様子。「グラビアアイドルばりのベッド写真わらた」「今日エイプリルフールかと思ったわ」「仕事中なんですが…笑い堪えられない」「クレイジージャパンならでは」「ギャグセンと商魂に関西イズムを感じておもろい」といった声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）