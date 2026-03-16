元日向坂46・富田鈴花、卒業後の収入事情を告白「今は週6休み」
元日向坂46の富田鈴花が15日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系／毎週日曜19時）に出演。グループ卒業後の収入事情を明かした。
【写真】富田鈴花、スタイル抜群の水着姿
富田は昨年8月、8年間在籍した日向坂46を卒業。番組では「鬼ハードモード」に挑戦し、今後について「ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と意気込みを語った。
さらに「失敗したらネガティブなイメージしかつかないと思うので、私が女性初の鬼ハードモードを獲ります」と意欲を見せた。
その後、スタッフから卒業後の仕事の状況を聞かれると、富田は「今は週6休みです。本当に家賃が払えなくなる寸前でヤバいので、節約してます」と告白。「心底（賞金の）200万円欲しいですね」と語った。
また、番組のナレーションでは「現在の収入はアイドル時代の4分の1」とも説明されていたが、惜しくもチャレンジ失敗。悔し涙を流していた。
【写真】富田鈴花、スタイル抜群の水着姿
富田は昨年8月、8年間在籍した日向坂46を卒業。番組では「鬼ハードモード」に挑戦し、今後について「ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と意気込みを語った。
さらに「失敗したらネガティブなイメージしかつかないと思うので、私が女性初の鬼ハードモードを獲ります」と意欲を見せた。
その後、スタッフから卒業後の仕事の状況を聞かれると、富田は「今は週6休みです。本当に家賃が払えなくなる寸前でヤバいので、節約してます」と告白。「心底（賞金の）200万円欲しいですね」と語った。
また、番組のナレーションでは「現在の収入はアイドル時代の4分の1」とも説明されていたが、惜しくもチャレンジ失敗。悔し涙を流していた。