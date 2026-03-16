パート希望理由１位は「都合のよい時間で働きたい」６７・６％　約半数が土日勤務を希望せず

働き方の柔軟性を求める求職者が増えている。総合求人サイト「イーアイデム」を運営する株式会社アイデムが実施した調査によると、パート・アルバイトを希望する理由の１位は「自分の都合のよい時間や曜日に働きたいから」で６７．６％となり、働く時間を自分で調整できることが最も重視されていることが分かった。

次いで多かったのは「生活との両立を図りたいから」で４２．２％、「気楽に働きたいから」が２６．７％。家庭や学業、別の仕事などと両立できる働き方を求める人が多く、柔軟なシフトがパート・アルバイトを選ぶ大きな理由になっている。性別別では、女性の方が「扶養の範囲内で働きたい」「生活との両立を図りたい」と回答する割合が男性より高く、生活スタイルに合わせた働き方を重視する傾向が見られた。

希望する勤務時間帯を見ると、平日（月〜金）は「９時から１５時」の日中時間帯でいずれも５割以上が勤務を希望していた。一方、土日では状況が大きく異なり、「勤務を希望しない」と回答した割合は土曜日で４４．０％、日曜日では５０．２％と半数前後にのぼった。土日に働くことを避けたい求職者が多い実態がうかがえる。

また、正社員を希望する理由では「将来にわたって安定して働きたいから」が６４．７％で最多となり、長期的な雇用の安定を求める声が最も多かった。続いて「キャリアを維持・向上したいから」３９．２％、「興味のある仕事が正社員で募集されていたから」３３．３％となり、安定性とキャリア形成の両方を重視する傾向が見られた。

求人への応募件数の目安については、「２〜５件」が３６．０％で最多。「条件が良ければすべて応募したい」が３４．８％と続き、目安を決めずに複数の求人を比較しながら仕事探しを進める求職者も多いことが明らかになった。調査は２０２６年１月、求人サイト「イーアイデム」から応募した会員３４２人を対象にインターネットで実施された。