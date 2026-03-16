タレントの稲村亜美が日本時間１６日にＳＮＳを更新。ＷＢＣ日本対ベネズエラ戦を観戦した様子を公開した。

稲村はインスタグラムに「昨日は日本ＶＳベネズエラを観戦！！！！」と題し、元ソフトボール日本代表の長崎望未とともに侍ジャパンのユニフォーム姿を見せると、現地でＷＢＣの試合を観戦する様子を披露。「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です 応援できて幸せでした、、、」と侍ジャパンメンバーに感謝した。

さらに「結果としては敗れてしまいましたが改めて野球の難しいさや醍醐味を感じられる試合でした 応援している側でこんなに悔しい気持ちになってしまったのでグランドにたってたみなさんの気持ちは計り知れませんよね、、、」「本当に本当にお疲れさまでした 次はプレミア、ロスオリンピックと続くので侍ジャパンをまた応援できる日を楽しみに頑張りたいと思います」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「素敵やなあ」「お美しい」「いつもいつもお綺麗ですね！」「一生の思い出ですね」「女神さま」などのコメントが寄せられている。