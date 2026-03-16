春に始めたいこと１位は「運動・健康づくり」　約６割が「新しいことを始めたい」

新年度や新生活が始まる春は、多くの人にとって「何かを始めたい」と感じる季節のようだ。株式会社ファーストイノベーションがＳＮＳを通じて実施した調査によると、この春に新しいことを始めたい、またはすでに始めていると答えた人は約６割にのぼった。一方で、その行動を妨げる要因として「お金」や「時間」の問題も浮かび上がっている。

調査は２０２６年２月２５日から２月２８日にかけて、Ｘ（旧ツイッター）上のアンケート形式で実施され、１０代から６０代以上の男女３６６人が回答した。「この春、新しく始めたいことはあるか」という質問では、「始めたいと思っている」「すでに始めている」と回答した人が全体の約６割以上を占め、春が新しい挑戦への意欲を高める時期であることがうかがえる。

「春に始めたいことランキング」では、１位が「運動・健康づくり」で３４％。２位は「貯金・資産形成」（２６％）、３位は「趣味・プライベート充実」（１８％）となり、生活の充実や将来への備えを意識した項目が上位に並んだ。続いて４位は「勉強・スキルアップ」（１３％）、５位は「出会い・恋活」（６％）で、「一人暮らし」「仕事」「便秘改善」などがその他として３％となった。

ランキングからは、「健康」「お金」「自己成長」といったテーマへの関心の高さが読み取れる。特に「運動・健康づくり」は全年代で多くの支持を集めており、健康意識の高まりが春の行動意欲を後押ししているとみられる。

一方で、何かを始めたいと思いながらも実行に移せない理由としては、「お金」や「時間」、そして「継続できるかどうか」という不安が挙げられた。春は新しい挑戦を思い描く人が多い季節だが、その一歩を踏み出すためには、無理のない小さなスタートが鍵になるのかもしれない。