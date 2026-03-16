timelesz、新アルバム『MOMENTUM』3形態同時予約購入特典の詳細が発表 MV公開記念生配信も実施
8人組グループ・timeleszが、4月29日に発売するアルバム『MOMENTUM』の3形態同時予約購入特典の詳細が公開された。リード曲「GOOD TOGETHER」MV公開記念生配信も決定した。
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
まずは3大ストリーミング映像。1つ目の映像は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。昨年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームによるメンタル王決定戦シリーズの第2弾バラエティ映像。今年は誰がメンタル王に輝くのか。いつも通り本気の勝負を展開するtimeleszに注目だ。
2つ目はtimelesz初のユニット企画曲3曲のドキュメント映像「EACH MOMENT -『ユニット曲』制作ドキュメンタリー -」。この3曲はNetflixで配信中の『timelesz project -REAL-』内で分かれた3つのユニットによる楽曲で、それぞれの旅や出会いで得た経験を盛り込んでいる。それぞれの作品に込めた各ユニットの想いをより深く知ることができる必見の映像。
3つ目は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした「『あくび』Music Video メンバーソロ ver. (short size)× 8種」。普段あまり見せない表情をのぞき見られるような各メンバーの距離感の近い映像を堪能できる内容になっている。
さらに、“MOMENTUMトレーディングカード8枚セット”のサンプル画像も公開。今回の絵柄は、商品に封入されるトレカとは異なる衣装のショットから、メンバー全員で最終的に8人分をセレクトしたスペシャル企画で決定。写真をセレクトした模様は後日SNSなどで公開される予定だ。
また、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤それぞれの封入特典のトレーディングカードのサンプル画像も公開。それぞれ作品の撮影シーンを切り取った写真が使用されており、作品の世界観を感じられる特典となる。
そして、21日夜にYouTubeにてプレミア公開される「GOOD TOGETHER」Music Videoに先駆け、メンバーによるオフィシャルYouTubeとInstagramでの生配信も決定。午後8時頃から予定されている。昨年の同日に新体制初の作品「Rock this Party」のMV公開かつ生配信が行われており、ちょうど1年後であるこの日もファンにとって特別な一日となりそうだ。
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
まずは3大ストリーミング映像。1つ目の映像は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。昨年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームによるメンタル王決定戦シリーズの第2弾バラエティ映像。今年は誰がメンタル王に輝くのか。いつも通り本気の勝負を展開するtimeleszに注目だ。
3つ目は“寝起きのtimelesz”をコンセプトにした「『あくび』Music Video メンバーソロ ver. (short size)× 8種」。普段あまり見せない表情をのぞき見られるような各メンバーの距離感の近い映像を堪能できる内容になっている。
さらに、“MOMENTUMトレーディングカード8枚セット”のサンプル画像も公開。今回の絵柄は、商品に封入されるトレカとは異なる衣装のショットから、メンバー全員で最終的に8人分をセレクトしたスペシャル企画で決定。写真をセレクトした模様は後日SNSなどで公開される予定だ。
また、初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤それぞれの封入特典のトレーディングカードのサンプル画像も公開。それぞれ作品の撮影シーンを切り取った写真が使用されており、作品の世界観を感じられる特典となる。
そして、21日夜にYouTubeにてプレミア公開される「GOOD TOGETHER」Music Videoに先駆け、メンバーによるオフィシャルYouTubeとInstagramでの生配信も決定。午後8時頃から予定されている。昨年の同日に新体制初の作品「Rock this Party」のMV公開かつ生配信が行われており、ちょうど1年後であるこの日もファンにとって特別な一日となりそうだ。