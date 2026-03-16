『お隣の天使様』予告映像解禁！OP主題歌はオーイシマサヨシ「君は恋人」【コメント全文】
アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』のオープニング主題歌情報が発表された。第2期のオープニング主題歌は、第1期に続きオーイシマサヨシが担当し、楽曲タイトルは「君は恋人」に決定した。
【画像】真昼のメイド＆浴衣姿！『お隣の天使様』第2期の場面カット
さらに、本日オーイシマサヨシが歌うオープニング主題歌「君は恋人」を使用した第2期の本予告映像もあわせて解禁。本予告映像では、甘くて焦れったい恋人生活を送る周と真昼に加え、二人の友人である樹と千歳、そして第2期より登場する新キャラクターの姿も描かれている。
同作は、進学して一人暮らしを始めた高校一年生の藤宮周が主人公で、彼の住むマンションの隣には、学校で一番の美少女・椎名真昼が住んでいた。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになった彼女に傘を貸したことから、不思議な交流が始まった。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。
■オーイシマサヨシコメント到着
――楽曲に込めた思いをお聞かせ願えますでしょうか。
『お隣の天使様』の2期OP主題歌をオーイシマサヨシが担当させていただきます！１期の主題歌「ギフト」とはまた違った、次のステップに進んだ2人を祝福するようなミドルテンポでメロディアスな楽曲になっています！甘くて焦ったい展開の中にもこれからの2人の覚悟と強さを感じる、そんな楽曲になればと精一杯制作にあたりました！
――『お隣の天使様』ファンに向けて一言お願いします。
また戻ってきましたオーイシです！今期も真昼が間違いなく最推しヒロインとなることでしょう！このあとの展開が本当にえぐすぎるので僕の心が溶けてしまっているかもしれませんが、2人の行く末をいちファンとして見守っていきたいと思います！OP主題歌「君は恋人」もぜひ一緒にたのしんでいただければ！よろしくお願いします！
【画像】真昼のメイド＆浴衣姿！『お隣の天使様』第2期の場面カット
さらに、本日オーイシマサヨシが歌うオープニング主題歌「君は恋人」を使用した第2期の本予告映像もあわせて解禁。本予告映像では、甘くて焦れったい恋人生活を送る周と真昼に加え、二人の友人である樹と千歳、そして第2期より登場する新キャラクターの姿も描かれている。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。
■オーイシマサヨシコメント到着
――楽曲に込めた思いをお聞かせ願えますでしょうか。
『お隣の天使様』の2期OP主題歌をオーイシマサヨシが担当させていただきます！１期の主題歌「ギフト」とはまた違った、次のステップに進んだ2人を祝福するようなミドルテンポでメロディアスな楽曲になっています！甘くて焦ったい展開の中にもこれからの2人の覚悟と強さを感じる、そんな楽曲になればと精一杯制作にあたりました！
――『お隣の天使様』ファンに向けて一言お願いします。
また戻ってきましたオーイシです！今期も真昼が間違いなく最推しヒロインとなることでしょう！このあとの展開が本当にえぐすぎるので僕の心が溶けてしまっているかもしれませんが、2人の行く末をいちファンとして見守っていきたいと思います！OP主題歌「君は恋人」もぜひ一緒にたのしんでいただければ！よろしくお願いします！
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