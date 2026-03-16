さすがの表現力だ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が3月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。ミニゲームで秀逸イラストを描き上げ、スタジオを沸かせる一幕があった。

【映像】藤森慎吾の秀逸イラスト

番組では、ボートレース場の大時計にちなんで「12秒ホワイトデーお絵描き伝言ゲーム」を実施した。ルールはチームで出題者と回答者に分かれ、出題者は抽選ボックスから引いたお題を絵で回答者に伝えるといったもの。制限時間は、大時計の黄針の1周と同じ12秒だ。

ここで引いたお題は「ウエディングドレス」。藤森は「（絵は）得意ではない」としたものの、スケッチブックに絵を描き始めると、共演者たちが「えっ！？上手そう。タッチが上手そう」「絵、うまいじゃないですか」「すごいですね」などと反応した。いざ、公開。回答者の元Chuu Cute・河本景は見事に正解し、藤森とハイタッチを交わした。

これにスタジオが盛り上がる中、藤森は「ウエディングドレスでしょ！」とドヤ顔でイラストをアピール。河本が「最初、おばけかとな思ったんですけど。この姿の感じが…」と告げたものの、共演者たちは「絵心ありました」「すばらしい」などと大絶賛で、視聴者からも「絵がすごい」「うまい」「藤森さんはいろいろ器用」「バッチリ」「上手」といった多数のコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

