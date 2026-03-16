生まれつき前足のない保護犬の、天真爛漫な現在の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万6000回再生を突破し、「ずーっと可愛すぎる」「こちらもパワーをもらえます」といったコメントが寄せられ、現在の姿にも注目が集まっています。

【動画：生まれつき『前足』がない保護犬→大切に育てた結果…勇気を貰える『ハンデを感じさせない現在』】

生まれつき前足がないワンコ

Instagramアカウント「fuku12.25」に投稿されたのは、マルプーの女の子「米（こめ）」ちゃんの様子。生まれつき前足がない保護犬の米ちゃんは、この日晴れて2歳のお誕生日を迎えたのだそう。

お迎え前の映像を頂いたという飼い主さん。そこに写っているのは、左の前足がないながらも、3本の足で必死にカメラに近づいてくる米ちゃんの姿。「遊ぼ！」と近づいてくる姿は、現在も変わっていないのだとか。

人間のことが大好き

お迎え前も大切に育ててもらっていたという米ちゃんは、小さな頃から人間が大好きなのだそう。こちらを見つめるキラキラのつぶらな瞳には、思わずキュンとさせられてしまいます。

遊びをおねだりしてみたり、へそ天してみたり、指を甘噛みしてみたり。無邪気に過ごす米ちゃんの姿からは、人間のことを心から信頼していることが伝わってきます。

ハンデはあっても、元気いっぱい！

現在は飼い主さんと、お姉ちゃん犬の「福」ちゃんと一緒に暮らしている米ちゃん。体は大きくなりましたが、飼い主さんに向ける満開の笑顔は変わっていないよう。

前足のハンデはあるけれど、米ちゃんは怪我も病気もせず、元気いっぱいで2歳になりました。ずっと天真爛漫でおてんば娘だという米ちゃん、そのはつらつとした姿からは、私たちも大きな勇気がもらえます。

投稿には「ずーっと可愛すぎる」「こちらもパワーをもらえます」「天使みたい」「可愛い米ちゃんに癒されてます」「パピーの時から天真爛漫なんだね」「これからも元気いっぱい過ごしてね」といったコメントが寄せられています。

米ちゃんたちのキュートな日常は、Instagramアカウント「fuku12.25i」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fuku12.25」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。