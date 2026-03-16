山口県内で生まれたスタートアップ企業の成長を支援するためのイベントが15日、東京で開かれました。



このイベントは、県内のスタートアップ企業に首都圏の投資家や企業との接点を持ってもらおうと県が主催して初めて開かれたものです。



会場にはおよそ150人が集まり、参加したスタートアップ企業8社が自社の技術やビジネスモデルをアピールしました。





このうち、山口大学から生まれた「ジニーズランプ株式会社」は、自社で提供する看護師と患者をつなぐ保険外の看護サービスを紹介しました。「これまで介護や医療管理が必要 な故に出かけることができなか ったユーザーの感動体験や自己 実現をサポートさせていただき ます」また会場では村岡知事と、防府市出身の東京都・宮坂副知事とのトークセッションも行われました。村岡知事からは高校生を対象とした起業家教育など県の現状や取り組みなどを紹介しました。一方、都でスタートアップ支援などを手掛けている宮坂副知事は控えめといわれる県民性を踏まえた上で、企業自らが積極的に発信していくようアドバイスしました。（宮坂副知事）「成長したいのであれば言うしかない。自分の夢とかテクノロジーと強みとか困っていること、どんどんやってほしい」（村岡知事）「ぜひこの場で出来た交流・つながりが実際の事業の成果に結びつき、それが地域の課題解決につながっていくことを期待して いる」県では今回のイベントを検証し、継続的な接点づくりにつなげていきたいとしています。