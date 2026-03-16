長崎市は、長崎サンセットマリーナなどと防災協定を結びました。

大規模災害時に船を使った人の搬送などを行います。

長崎市と協定を結んだのは、長崎サンセットマリーナと福田小学校区コミュニティ連絡協議会です。

協定式では、鈴木長崎市長と長崎サンセットマリーナの吉井 健代表取締役社長、福田小学校区コミュニティ連絡協議会の田中 洋一会長が協定書に署名しました。

（鈴木 長崎市長）

「海を活用した取り組みは全国でも先進的な事例、ぜひこの取り組みを前に進めて長崎の防災力をアップしていく」

協定では、大規模な災害が起きた時には長崎サンセットマリーナが保有する船舶などを使って人の搬送や物資の輸送を行います。

（栗山真乙アナウンサー）

「この倉庫には、食料品や飲料水など約80箱が保管されています」

施設内の倉庫には防災品を備蓄、地域の安全につなげます。

（長崎サンセットマリーナ 吉井 健 代表取締役社長）

「まさに海の駅を通して、海から、もの・人の物流を展開できれば地域に貢献ができる」

また、災害時には協議会が窓口となり、地域住民が物資の運搬などで協力するということです。

（福田小学校区コミュニティ連絡協議会 田中 洋一 会長）

「協定によってさらに地域の中でのサンセットマリーナとの連携が深まっていく。地域住民にとっても防災、災害に対する意識が高まっていく」

今後は三者で協力をして、防災訓練も実施していくということです。

※吉井さんの「吉」は下が長い。