脱炭素産業の集積を狙い国が選定作業中の「GX＝グリーントランスフォーメーション戦略地域」について、山口県は、選ばれた場合の温室効果ガス削減量が県全体の4分の1ほどに上るとの試算をまとめました。



県議会の産業観光委員会で示されたものです。



県が選定を目指す「GX戦略地域」は、アンモニアや水素などの脱炭素産業を集積させるため、国が補助金の集中投下や規制緩和により重点的に支援する地域です。





山口県では初となる国家戦略特区に指定される可能性もあり、県内への経済波及効果は2040年度までに1兆4000億円以上に上ると見積もられています。県は新たに、選定された場合の温室効果ガス削減効果が二酸化炭素の換算で年間1100万トン余りになるとの試算結果を明らかにしました。県内の年間排出量はおよそ4000万トンで、この4分の1ほどを削減できる見通しです。（2021年度）国はGX戦略地域の選定自治体を夏ごろに最終決定する方針です。また総務企画委員会では、県職員の兼業・副業の新たな許可基準が示されました。これまでは原則認められていない営利企業との兼業について、公益性が高く、社会的需要が高いなどの場合に限り、来月（4月）以降、許可する方針です。具体的には手話通訳や観光ガイド、部活動の外部指導員などが想定されていて、「週8時間または月に30時間以内」「勤務日は1日3時間以内」の時間の制約も設けます。